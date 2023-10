La Sphère de Las Vegas accueille un spectaculaire duel commercial entre PlayStation et Xbox

Bataille dans la sphère de Las Vegas

Les deux célèbres marques de l’industrie du jeu vidéo ont déjà été vues dans The Sphere

La Sphere de Las Vegas, qui fonctionne depuis plusieurs semaines, est un véritable succès commercial, avec de grandes marques telles que PlayStation ou Xbox déjà annoncées sur ses panneaux. L’attrait que représente cette méga construction est un appel idéal pour que les grands annonceurs utilisent cette création particulière pour mener de grandes campagnes publicitaires.

Bataille dans The Sphere

Il a été assez frappant que les deux marques aient choisi ces derniers jours pour se faire connaître dans The Sphere, mais cela peut s’expliquer par le fait que ce sont des jours importants pour les deux marques. Dans le cas de PlayStation, le lancement de Marvel’s Spider-Man 2, l’un des grands événements de l’industrie en 2023, était une raison suffisante. Du côté de Xbox, l’achat officiel d’Activision après une longue bataille judiciaire les a motivés à apparaître dans The Sphere en montrant la puissance de leur catalogue et de leur avenir.

Le fait que la Sphere de Las Vegas soit devenue le terrain idéal pour la bataille commerciale entre Xbox et PlayStation n’est pas un hasard, car il s’agit d’une bataille historique entre deux marques qui sont directement en concurrence, et le scénario est le point commercial qui attire actuellement le plus d’attention, à la fois en raison de sa nouveauté et de la spectaculaire de cette sphère. C’est pourquoi les deux entreprises ont choisi ce scénario pour se faire connaître en payant la modique somme de 450 000 dollars chacune, selon les tarifs publiés.

Vous pouvez voir ci-dessous l’annonce de Xbox dans la Sphere de Las Vegas.

Ci-dessous était l’annonce de PlayStation, centrée sur Marvel’s Spider-Man 2.

La génération actuelle approche de son milieu

Le mois prochain, à la fois la Xbox Series X|S et la PlayStation 5 auront officiellement 3 ans depuis leur lancement, qui a eu lieu en 2020. Les retards de l’industrie causés par la pandémie, ainsi que la pénurie de semi-composants qui a provoqué de grandes limitations de stock pour la nouvelle génération. Heureusement, à la fois pour les entreprises et les utilisateurs, tous ces problèmes ont été atténués, tout comme l’établissement des nouveaux titres 100% nouvelle génération.

À partir du mois prochain, les consoles Xbox et PlayStation entament leur quatrième année de vie sur les 7 ans habituels de ces appareils, il est donc prévu que les jeux des prochaines années continuent de gagner en puissance en termes d’optimisation, de fidélité visuelle et de spectaculaire. 2023 est l’une des années les plus puissantes jamais vues en termes de sorties de jeux, il faudra donc voir avec quoi ils surprendront les joueurs dans les années à venir.