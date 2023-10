Rien en 2023 : Apple lancera de nouveaux iPad le mois prochain de mars

2023 serait la première année de l’histoire sans le lancement d’un nouvel iPad.

Rien en 2023, Apple lancera de nouveaux iPad le mois de mars prochain

Après avoir contredit les rumeurs sur le lancement de nouveaux iPad la semaine dernière, Mark Gurman revient à la charge en affirmant que l’entreprise lancerait de nouveaux iPad au cours du mois de mars prochain, ce qui ferait de cette année la première de l’histoire sans aucun lancement d’iPad par Apple. Une prédiction qui a changé, car il affirmait auparavant qu’ils seraient lancés en novembre.

Apple ne lancerait aucun iPad en 2023

Comme l’indique l’analyste de Bloomberg dans la dernière édition de sa newsletter Power On, la société à la pomme aurait lancé le stylet Apple Pencil USB-C comme préambule au lancement de nouveaux iPad au printemps prochain. Selon Gurman, Apple travaille depuis un certain temps sur trois nouveaux modèles d’iPad : l’iPad de onzième génération, l’iPad mini 7 et l’iPad Air.

De plus, il est possible qu’ils soient lancés aux côtés des nouveaux iPad Pro, mais pour le moment, cela n’est qu’une possibilité car Apple envisage de lancer les mises à jour mineures en même temps. Rappelons que les prochains iPad Pro seront une grande innovation avec l’introduction de nouvelles tailles d’écran à technologie OLED, du processeur M3 ainsi qu’un nouveau clavier qui lui donnera l’apparence d’un ordinateur.

L’analyste a également déclaré que lorsque les nouveaux iPad seront lancés, tant le stylet Apple Pencil de première génération que l’iPad 9 cesseront d’être vendus, bien que ce soit un peu après leur apparition sur le marché. En ce moment, à l’exception de l’iPad 9, tous ont un port USB-C et il est temps de passer à quelque chose de mieux.

D’autres points forts de sa newsletter hebdomadaire sont le lancement de nouveaux Mac à la fin du mois ou encore le fait que l’intelligence artificielle sera le protagoniste majeur d’iOS 18. Il semble qu’il était inspiré hier, nous verrons si cette inspiration se traduit par des réussites. La bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour lever les doutes.