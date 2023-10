Mieux vaut tard que jamais : le Redmi A2 peut désormais être mis à jour vers Android 13 et promet une amélioration significative des performances

Les utilisateurs qui utilisent un Redmi A2 l’ont subi depuis sa sortie, mais aujourd’hui, enfin, le problème a été résolu en venant d’usine avec Android 12 Go installé. En effet, le fabricant asiatique vient de publier la première version d’Android 13 pour ce dispositif, une mise à jour qui a déjà commencé à être officiellement déployée et qui était très attendue.

Nous l’avons appris grâce à l’équipe de MIUIes, qui a confirmé que la version V14.0.11.0.TGOEUXM est déjà disponible pour ce dispositif de manière officielle, donc au cours des prochains jours, vous commencerez à la recevoir sur vos Redmi A2 via OTA sans avoir à forcer son installation manuellement.

Une mise à jour très attendue qui apporte de grandes nouveautés en termes d’optimisation

Comme nous l’avons dit, c’est officiellement la première version d’Android 13 pour ce terminal, et c’est une nouvelle assez importante car beaucoup de temps s’est écoulé depuis le lancement officiel de ce produit. En réalité, c’est une mise à jour très attendue par les utilisateurs, car en termes de performance, nous pourrons constater une amélioration significative, du moins c’est ce que nous promet Xiaomi.



Nous disons cela parce que si nous jetons un coup d’œil à la liste des changements de la mise à jour, nous voyons précisément comment cet aspect est mis en avant: amélioration de la stabilité du système et réduction des ralentissements. Par conséquent, une fois que vous recevrez la mise à jour sur vos appareils, il est conseillé de l’appliquer, car tout ce qui améliore l’expérience avec le téléphone est le bienvenu.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pourrez toujours la télécharger manuellement et l’installer via l’assistant que vous trouverez dans les paramètres du système d’exploitation, mais si vous ne voulez pas vous compliquer la tâche, il est préférable d’attendre que la variante OTA vous parvienne et de l’installer facilement sans avoir à rien faire.

Source | MIUIes