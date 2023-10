Le feuilleton se poursuit au Mexique : le gouvernement demande à Samsung de ne pas bloquer les téléphones importés illégalement

Le gouvernement mexicain a décidé de prendre parti pour les utilisateurs de son pays face aux projets des fabricants de commencer à bloquer les téléphones obtenus sur le marché gris.

Drapeau du Mexique.

Vous avez peut-être souvenir d’il y a quelques jours, lorsque nous avons publié une nouvelle à propos du soi-disant « marché gris » au Mexique, qui fait en sorte que des fabricants comme Samsung bloquent les téléphones achetés sur le territoire. En plus des Coréens, Motorola et ZTE auraient également commencé à le faire.

Cela est dû au fait que dans le pays nord-américain, il est possible d’acheter des téléphones importés illégalement. Autrement dit : un distributeur non officiel se procure, disons, un lot de Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce distributeur n’a pas l’obligation de vendre les terminaux selon les directives du fabricant, il fixe donc le prix le plus bas par rapport à ce que feraient les canaux légaux. Évidemment, cela ne plaît pas aux marques et c’est pourquoi les téléphones sont bloqués.

Le gouvernement mexicain intervient

Maintenant que vous avez le contexte, parlons de la nouvelle publiée sur SAMMobile selon laquelle le gouvernement mexicain a demandé aux marques de ne pas bloquer les téléphones achetés sur le marché gris par le biais d’un communiqué de presse. Les raisons ne sont autres que d’éviter que les citoyens se retrouvent sans accès à leurs téléphones après avoir dépensé de l’argent pour les acquérir.

Le gouvernement mexicain a demandé à Samsung et aux autres fabricants de former un groupe de travail avec des agences, des marques et d’autres acteurs afin de reconnaître et prendre les mesures appropriées face au défi que représente le marché gris. En même temps, il convient de protéger les droits des utilisateurs.

Le procureur fédéral mexicain de la consommation (PROFECO) et l’Institut fédéral des télécommunications du pays (IFT) vont lancer des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux utilisateurs pourquoi l’achat de téléphones importés en dehors des canaux officiels peut poser problème.

Le marché gris mexicain est un problème pour les fabricants, puisque au moins un téléphone sur cinq vendu dans le pays provient de ces distributeurs non officiels. Il n’y a pas de registres officiels du nombre de ces téléphones utilisés quotidiennement au Mexique.