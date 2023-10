C’est officiel : la nouvelle Xiaomi Watch S3 accompagnera les Xiaomi 14 et sera la première montre de la marque à être équipée de HyperOS

Il semble que cette semaine, nous ne nous ennuyions pas si nous sommes fans de Xiaomi. La marque prépare un arsenal de nouveautés qui seront dévoilées le 26 octobre prochain à 13h en France, malheureusement, pour le moment, ces produits ne seront disponibles que sur le marché chinois.

En plus des HyperOS déjà connus et de la série Xiaomi 14, la société asiatique vient de confirmer que nous pourrons également découvrir la nouvelle génération des Xiaomi Watch S3, une montre intelligente qui disposera d’un système d’exploitation totalement nouveau et d’un design qui fera également beaucoup parler.

Design modulaire et différentes tailles en fonction de chaque utilisateur

Comme vous pouvez le voir sur les premières images officielles partagées par Xiaomi concernant cette nouvelle Xiaomi Watch S3, la personnalisation esthétique sera l’un de ses principaux atouts. Ce qui attire le plus l’attention, c’est que ce modèle aura une lunette frontale modulaire que nous pourrons échanger en fonction de nos goûts personnels, ce qui n’est pas du tout courant dans les montres de ce type.





Grâce à cela, il sera vraiment facile d’obtenir un design personnel et exclusif, et cela ajouté au large choix de bracelets compatibles avec ce modèle nous permettra d’avoir une Xiaomi Watch S3 totalement unique. De plus, comme il se doit, nous aurons également différentes tailles d’écran pour obtenir le design idéal pour chaque poignet, ce qui est très appréciable.

Pour le reste, l’entreprise n’a pas souhaité divulguer plus d’informations sur ce modèle ni sur ses nouveautés internes, bien que nous sachions maintenant que ce sera la première montre intelligente de Xiaomi à intégrer HyperOS, et nous ne savons pas quelles conséquences cela aura en pratique.





Quoi qu’il en soit, nous pourrons lever le voile le 26 octobre prochain, une date que vous devriez marquer en rouge sur votre calendrier car elle sera remplie de nouveautés que nous pourrons ensuite apprécier au niveau mondial. Nous resterons attentifs au cas où le lancement d’un autre produit serait confirmé, mais une chose est sûre, des moments forts nous attendent dans seulement quelques jours.

Source | Xiaomi Chine