Les Xiaomi 14 et HyperOS ont déjà une date de présentation officielle

La date de présentation des nouveaux téléphones Xiaomi et de leur nouvelle couche de personnalisation est beaucoup plus proche que ce que nous pensions, et l’entreprise elle-même l’a confirmé.

Image du Xiaomi 14 Pro.

Les Xiaomi 14 suscitent beaucoup d’attentes en vue de leur présentation. Ce ne sont pas seulement des téléphones très ambitieux de la part du fabricant chinois, qui espère monter en puissance (comme cela a été clair avec les premiers détails dévoilés du Xiaomi 14 Pro+), mais il souhaite également donner un coup de jeune à sa couche de personnalisation avec l’arrivée de HyperOS.

Jusqu’à présent, nous étions dans le noir quant à la date à laquelle nous pourrions enfin voir ces téléphones avec leur nouveau logiciel, mais comme le confirme la marque elle-même sur Weibo, tant HyperOS que les Xiaomi 14 ont déjà une date de présentation officielle. Et elle est plus proche que ce que nous pensions.

Les nouveautés de Xiaomi sont (presque) là

Le 26 octobre prochain est la date choisie par le fabricant chinois pour dévoiler ses nouvelles propositions pour la génération 2024. La date choisie nous surprend assez, car les appareils et la nouvelle interface utilisateur seront présentés bien avant d’habitude.

Les Xiaomi 13 ont été présentés le 11 décembre 2022, donc les Xiaomi 14 arriveront un mois et demi avant, et en seulement trois jours. Bien sûr, l’événement de présentation se tiendra en Chine et les appareils seront d’abord mis en vente sur le marché intérieur du fabricant. Le marché mondial devra attendre jusqu’à la fin de l’année au moins, voire jusqu’au premier trimestre de 2024.

Et pourquoi le fabricant a-t-il décidé de présenter ses appareils plus tôt que prévu ? Tout pourrait avoir à voir avec le sommet Snapdragon, qui aura lieu demain et lors duquel le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 sera présenté. C’est le nouveau processeur que les nouveaux haut de gamme de Xiaomi utiliseront, et il se peut qu’ils veuillent devancer la concurrence en profitant de la présentation du nouveau chip par l’entreprise californienne.

En ce qui concerne ce que le fabricant chinois présentera, nous pouvons considérer que les Xiaomi 14 et 14 Pro seront de la partie, même si les Xiaomi 14 Ultra pourraient encore prendre un peu de retard. Nous savons également que l’entreprise a l’intention d’annoncer HyperOS à cette même date. On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur cette couche de personnalisation.