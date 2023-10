Très recommandés et aujourd’hui en promotion : 42 euros pour ces écouteurs certifiés HiFi et réduction de bruit

Son une excellente idée d’achat si vous avez besoin d’un bon son, d’appels clairs et d’un design élégant.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs sans fil pas cher ? Dans cette gamme de prix que nous utilisons presque tous (moins de 50 euros), il existe de nombreux modèles de différentes marques. Certaines, comme SoundPEATS, offrent des produits de très bonne qualité à des prix réduits. Et ces SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont un excellent choix à 79,90 42 euros sur Amazon.

Vous pouvez les obtenir à ce prix grâce au coupon de réduction de 25% applicable jusqu’au 29 octobre. Attention, presque tout leur catalogue bénéficie également de cette réduction sur Amazon. Vous pouvez choisir parmi les 4 couleurs disponibles (blanc, noir, violet et rose). Vous pouvez également les obtenir sur AliExpress pour 48 euros grâce au code coupon HOT555.

Obtenez de bons écouteurs HiFi pour 42 euros

Si vous voulez écouter vos morceaux préférés avec l’une des meilleures qualités et à un prix abordable, cette offre va vous ravir. Les SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 14,2 mm, ce qui garantit des sons plus naturels et plus riches tant pour la musique que pour le cinéma et les jeux.

Ils peuvent atteindre une fréquence allant jusqu’à 40 000 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 24 bits/96 kHz. Associés à leur compatibilité avec les codes de haute résolution LDAC de Sony, ils offrent un son très proche de l’enregistrement en studio. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre abonnement à des services de musique sans perte tels qu’Apple Music, Tidal ou Amazon Music Unlimited.

Par ailleurs, la batterie intégrée à ces SoundPEATS Air3 Deluxe HS peut vous offrir une autonomie de 5 heures et atteindre 20 heures de batterie avec l’étui de charge. L’étui se charge soit via USB-C, soit avec une base de charge sans fil compatible Qi.

Grâce aux 4 microphones intégrés à ces écouteurs, vous pourrez bénéficier d’une isolation acoustique assez bonne. Cependant, il est important de savoir que cela ne s’active que pendant les appels téléphoniques. Ils sont capables de supprimer jusqu’à 80% du bruit extérieur lors des appels.

Il s’agit d’écouteurs très confortables et légers, avec seulement 4 grammes chacun. Ils sont de type semi-intra-auriculaire et n’ont pas de bouchons d’oreille, ce qui les rend populaires auprès d’un plus grand nombre de personnes. Vous pourrez les utiliser pour faire du sport sans problème, ils s’adaptent parfaitement à votre oreille.

Enfin, sachez qu’ils fonctionnent avec la technologie Bluetooth 5.2 à faible consommation et avec une latence minimale. Cela est idéal si vous comptez utiliser les écouteurs pour regarder des films sur votre téléphone ou votre télévision, car vous disposez d’une latence de 60 ms. Cela signifie un retard minimum et imperceptible entre ce que vous voyez et ce que vous entendez.

