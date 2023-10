Les cuisines de The Bear se rallumeront pour une troisième saison

Les deux premières saisons ont été un véritable succès.

The Bear, l’une des meilleures séries de Disney+

Une des séries dramatiques et comiques les plus réussies de ces dernières années, The Bear, renouvelle, comme il se doit, pour une troisième saison après l’accueil positif de la presse et du public pour les deux premières. La série de FX que nous pouvons voir sur Disney+ rallumera les cuisines pour une troisième année consécutive ; et que cela dure encore longtemps.

Selon les agrégateurs JustWatch ou Reelgood (ce dernier étant principalement centré aux États-Unis), The Bear a été le deuxième programme le plus regardé pendant la semaine de la première de sa deuxième saison ainsi que la série la plus regardée sur toutes les plateformes de streaming au cours de la première moitié de l’année. Et selon la propre production FX, la saison deux, qui vient d’être diffusée, a été la plus regardée de l’histoire de la chaîne.

La cuisine comme jamais auparavant

Bien que son argument ne soit pas totalement original (le film Chef réalisé et interprété par Jon Favreau avait déjà abordé le même sujet), The Bear est une comédie agréable où le drame a également sa place, grâce à une histoire de dépassement de soi, de découverte, d’amitié et de famille qui ne peut laisser personne indifférent. Dans cette série, Carmy, un chef de renom, retourne à Chicago pour aider dans l’entreprise familiale : un restaurant de sandwichs, l’Original Beef of Chicagoland. Ce nouveau départ ne sera pas facile pour lui, mais pas non plus pour des employés qui ne sont pas habitués à un niveau d’exigence aussi élevé, bien que cette confrontation finira par les rapprocher et en faire une famille une fois les difficultés surmontées.

Mais The Bear n’est pas seulement une histoire brillamment racontée malgré la brièveté de ses épisodes (environ 27 minutes en moyenne), c’est aussi un véritable hymne à la nourriture et à l’industrie de la restauration, avec une qualité technique irréprochable et un niveau de jeu d’acteurs qui n’a rien à envier à d’autres productions en apparence plus importantes.

