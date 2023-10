Killers of the Flower Moon ne peut rivaliser avec Taylor Swift lors de sa première

Le deuxième meilleur lancement de Martin Scorsese.

Les tueurs de la lune contre Taylor Swift

Le vendredi 20 octobre, Les tueurs de la lune, le dernier film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, a été diffusé dans le monde entier. Bien que les chiffres obtenus ne soient pas mauvais (sans être exceptionnels), ils sont loin de rivaliser avec ceux d’une Taylor Swift qui continue de tout emporter, maintenant même sur grand écran.

Le film, qui raconte comment le pétrole a apporté fortune à la Nation Osage au début du XXe siècle, mais a également attiré de nombreux hommes blancs qui n’éprouvaient aucune sympathie pour les Amérindiens qui étaient les seuls habitants de ces terres jusqu’alors, où seule la romance improbable entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et Mollie Kyle (Lily Gladstone) offre un aperçu d’espoir pour une compréhension possible entre les deux peuples, a rapporté un total de 44 millions de dollars (environ 41,60 millions d’euros) au cours de son premier week-end, dont 23 millions aux États-Unis, devenant ainsi le deuxième meilleur démarrage d’un film de Scorsese, juste derrière Le loup de Wall Street mais légèrement devant Shutter Island, qui a réalisé des recettes honorables de 41 millions de dollars lors de sa sortie.

Taylor Swift continue sur sa lancée

Et bien que 44 millions ne semblent pas mal, même si le film a eu un budget d’environ 200 millions qui tentera de récupérer à la fois en salle et sur Apple TV lors de sa sortie 45 jours après sa première projection en salles, le film musical de Taylor Swift semble évoluer dans une autre ligue si l’on ne considère que les chiffres.

The Eras Tour, une aventure qui retrace 17 ans de carrière de la célèbre artiste lors d’une tournée historique, est le premier spectacle musical à rester numéro un en Amérique du Nord pendant deux semaines consécutives, et est également le premier à atteindre les 100 millions de dollars de recettes dans ce territoire. Sorti le 13 octobre, Taylor Swift: The Eras Tour a déjà généré un total de 131 millions de dollars à ce jour (123,81 millions d’euros); pas mal du tout compte tenu de son budget de 15 millions de dollars.