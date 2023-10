Un des Galaxy A les plus vendus de Samsung reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité d’octobre est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy A53 5G de plusieurs régions du monde, dont l’Europe.

Le Samsung Galaxy A53 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre 2023 / Image : AndroAall

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour les meilleurs smartphones de son catalogue, aussi bien les haut de gamme que les milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android, celui d’octobre 2023, et une bonne preuve en est que récemment les Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A52 et Galaxy A52 5G ont reçu la mise à jour Android d’octobre.

Mais le rythme des mises à jour de Samsung est constant et, pour cette raison, le géant coréen a également commencé à déployer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur l’un de ses Galaxy A les plus vendus dans le monde entier, le Samsung Galaxy A53 5G.

Le Samsung Galaxy A53 5G reçoit le correctif de sécurité d’octobre

Comme nous l’apprend le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Samsung Galaxy S23 de différentes régions du monde.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour de sécurité est en cours d’arrivée sur les Galaxy A53 5G de plusieurs pays européens, parmi lesquels l’Autriche, la Croatie, la France, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, la Suisse, la République tchèque et le Royaume-Unis avec la version du micrologiciel A536BXXS7CWI1, sur les modèles américains avec le numéro de version A536U1UES6CWI3 et sur les appareils de l’Australie, de l’Indonésie, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie, de Singapour, de la Thaïlande, de la région du Caucase, des Pays-Bas, des Philippines, de l’Ukraine et du Viêt Nam avec la version du micrologiciel A536EXXS7CWI1.

Cette nouvelle version du logiciel comprend le correctif de sécurité d’octobre 2023, qui résout plusieurs dizaines de problèmes de sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances et la stabilité du Galaxy A53 5G.

Si vous possédez un Samsung Galaxy A53 5G dans l’un des pays mentionnés ci-dessus et que vous souhaitez mettre à jour votre appareil avec le dernier correctif de sécurité Android, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone, de vous rendre dans la section Mise à jour du logiciel et de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.