Un des meilleurs smartwatches pas cher s’effondre : emmenez-le pour seulement 70 euros

Si vous voulez plonger dans le monde des wearables, cette montre est l’un des meilleurs achats pas cher.

Voici la belle montre intelligente de Amazfit.

Une desmontres intelligentes pas cher que nous avons le plus recommandées au cours des derniers mois baisse à nouveau de prix, mais seulement pour une durée limitée. Le Amazfit GTS 2e est à votre portéepour seulement 70 euros grâce à AliExpress, c’est une offre plus que tentante. De plus, vous bénéficierez d’une livraison totalement gratuite.

Une montre intelligente peut être ce compagnon dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin, cette extension de votre smartphone qui ne marquera pas seulement l’heure, mais vous aidera à déconnecter. Elle se connectera facilement à votre téléphone via Bluetooth et pourra commencer la fête. Voici tout ce que vous devez savoir sur la smartwatch de Amazfit.

Amazfit GTS 2e

Vous ne pourrez pas vous en détacher

Il s’agit d’une montre simple mais jolie, avec un boîtier carré aux bords arrondis. Honnêtement, je préfère cette forme à celle circulaire, je pense que le contenu se visualise mieux. Son écran, qui est très coloré grâce à la technologie AMOLED, atteint une taille intéressante de 1,65 pouces.

Une smartwatch comme celle-ci peut faire plus que vous ne le pensez, il suffit d’apprendre à en tirer le meilleur parti. Elle est équipée de capteurs pour surveiller à la fois vos constantes vitales et votre activité sportive. Elle ne manque de rien, la technologie qu’ils ont appelée BioTracker 2 s’occupera de tout.

Oubliez ces montres qui doivent passer par le chargeur chaque nuit, notre protagoniste peut atteindre 14 jours d’utilisation avec une seule charge. Sortez de chez vous et ne vous souciez de rien, cette Amazfit ne vous laissera jamais tomber. Si vous êtes extrêmement exigeant, pas de problème, elle dispose d’un mode économie qui vous donnera jusqu’à 20 jours de plaisir.

Amazfit GTS 2e

Vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 80 euros pour acheter une bonne, belle et pas cher montre intelligente. Elle peut faire la même chose que des modèles beaucoup plus chers, elle répond à toutes les fonctions de base et offre une bonne expérience utilisateur. Si vous voulez vous plonger dans le monde des wearables, cette Amazfit GTS 2e est un achat qui ne vous décevra pas.

