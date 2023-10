86 phrases drôles pour les légendes Instagram

Voici les meilleures phrases à mettre dans vos notes d’Instagram pour faire rire les personnes

Le rire est quelque chose d’essentiel

L’humour est essentiel dans la vie. Il occupe une place importante dans tous les aspects de notre quotidien. Il n’est donc pas surprenant que nous trouvions des phrases humoristiques et de drague. Cette fois-ci, nous vous proposons les meilleures phrases pour les notes d’Instagram, mais cette fois-ci dans un but humoristique, pour nous amuser et faire sourire les autres.

28 phrases drôles et courtes pour les notes d’Instagram

Ce type de phrases sont originales et inattendues. Elles sont généralement utilisées de manière subtile pour faire une blague à une autre personne. Dans ce cas, nous vous présentons les phrases courtes et drôles les plus intéressantes pour Instagram.

Il y a un monde meilleur là-bas, mais c’est extrêmement cher.

Je pensais que ça marcherait, mais ça a pourri.

Dis à ta fierté que la mienne lui envoie des salutations.

L’intérieur est ce qui compte.

Le monde est un mouchoir et tu es un morve.

État civil : Fatigué(e).

État précoce cherche profil pour… peu importe.

Je prie la vierge de l’audition.

Le plus important n’est pas de gagner, mais de faire perdre les autres.

Maman, grand-père est malade. Eh bien, écarte-le et mange seulement les frites.

Ma fantaisie textuelle est que tu me manges, point final.

Je ne fais pas de trios, car pour décevoir deux personnes dans la même pièce, je dîne avec mes parents déjà.

Je ne sais pas si je dois me couper les veines ou les laisser pousser.

Je ne suis pas asocial(e), je suis anti-stupidité.

Je ne suis pas bizarre, je suis une édition limitée.

Je ne suis pas paresseux(se), je suis en mode économie d’énergie.

Ne te fais pas d’illusions, fais-toi faire des mèches.

Ne prends pas la vie au sérieux. Tu n’en sortiras jamais vivant(e).

Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain.

Je déteste être bipolaire, c’est une sensation fantastique.

Des yeux qui ne voient pas, une raclette que tu te prends.

Prévision météo pour ce soir : il fera noir.

Si tu cherches une main pour t’aider, cherche-la au bout de ton bras.

Si je ne m’en souviens pas, ça ne s’est pas passé.

Si tu ris le dernier… tu riras plus tard.

Je dois aller chez l’ophtalmologiste, mais je ne vois jamais le moment.

Un jour sans soleil, c’est-à-dire une nuit.

Une conscience tranquille est généralement le signe d’une mauvaise mémoire.

30 blagues courtes ou ingénieuses pour tes notes d’Instagram

L’humour est l’un des aspects les plus importants de notre vie. Rire nous donne de la vie, les choses sont ainsi. C’est pourquoi les blagues sont l’un des styles d’humour les plus anciens de l’histoire, et nous en avons ici quelques-unes pour que vous puissiez en profiter de manière très originale.

« Comment s’est passé ta première journée de parkour ? » « De futa madfre ».

« Bonjour, je cherche du travail ». « Êtes-vous intéressé par un poste de jardinier ? » « Laisser de l’argent ? Je cherche du travail ! ».

« J’adore les messages vocaux ». « Je les déteste ». « Oui, ils sont géniaux aussi ».

Comment dit-on tir en arabe ? Ahí-va-la-bala.

Comment dit-on mouchoir en japonais ? Saka-moko.

Comment dit-on cheveux sales en chinois ? Chin cham pu.

Comment s’appelle le cousin de Bruce Lee ? Broco Lee.

Quel est le comble d’Aladdin ? Avoir un mauvais caractère.

Quel est le dernier animal à être monté dans l’arche de Noé ? Le dauphin.

Pourquoi les phoques regardent-ils toujours vers le haut ? Parce que c’est là où se trouvent les projecteurs !

Que fait un muet en dansant ? Un déménagement.

Que dit un ver de terre à un autre ver de terre ? Je vais faire un tour du pâté de maisons.

Que se dit une imprimante à une autre ? Cette feuille est à toi ou c’est mon impression ?

Juanito dit à sa maîtresse : Juanito, que ferais-tu si tu te noyais dans la piscine ? Juanito répond : Je pleurerais beaucoup pour me soulager.

Garçon, ce steak a beaucoup de nerfs. Eh bien, c’est normal, c’est la première fois qu’il se fait manger.

Quand je suis passé devant ta porte, tu as jeté une fleur, la prochaine fois, sans pot s’il te plaît.

Arrête avec toutes ces choses et allons boire des bières.

Le médecin dit au patient : Respirez profondément, je vais vous ausculter. Le patient répond : Docteur, de qui vais-je me cacher si je ne dois rien à personne ?

Tu es obsédé(e) par la nourriture, sérieusement. Qu’est-ce que tu dis, croquettement ?

Il était une fois un garçon si, si, si distrait que… peu importe, j’ai oublié de blague !

Fils, je me sens grosse, moche et vieille. Qu’est-ce qui ne va pas, fils, qu’est-ce qui ne va pas ? Maman, tu as tout à fait raison.

Je ne me souviens de rien, mais apparemment j’ai fait mauvaise impression à tout le monde.

Si j’étais Superman, je t’emmènerais en volant, mais comme je ne le suis pas, débrouille-toi et va-t’en à pied.

Si les zombies se décomposent avec le temps, sont-ils biodégradables ?

Si une puce meurt, où va-t-elle ? Au « pulgatoire ».

Théorème du paresseux : J’essaie, mais je ne le fais pas.

Ta mère est une rose, ton père est un œillet et tu es une morve collée au mur.

Tes yeux sont deux lucioles qui éclairent mon chemin, un jour tu as cligné des yeux et je me suis heurté à un pin.

Un poisson demande à un autre poisson : que fait ta maman ? Celui-ci répond : Rien, et la tienne, que fait-elle ? Rien non plus.

Nous avons déjà demandé à la DGT de faire une alerte d’urgence car j’ai 18 ans et je ne veux pas de pénitence.

28 Phrases drôles pour draguer sur les notes d’Instagram

Le rire est un excellent moyen de séduire, c’est pourquoi nous vous proposons ici une série de phrases qui peuvent être très utiles pour convaincre cette personne que vous êtes l’idéal pour elle.