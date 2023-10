Le puissant Nubia Z50S atterrit en Chine par surprise

Presque sans avertissement, Nubia présente en Chine son nouveau fleuron abordable, un ‘flagship killer’ appelé Nubia Z05S et qui coûte… moins de 300 euros !

L’aspect du Nubia Z50S est entièrement dominé par son panneau frontal courbé.

Sûrement lorsque nous pensons aux téléphones haut de gamme, pratiquement personne ne choisira Nubia parmi les marques sélectionnées, bien que le fabricant chinois, une filiale de ZTE, propose dans son catalogue des téléphones aussi intéressants que ce Nubia Z50S Pro qui est même disponible en France avec une photographie supérieure et un prix spectaculaire de 599 euros pour sa configuration de 12 Go/256 Go.

Avec un concept légèrement plus modéré qui le rendra encore plus attractif en termes de prix et de performances, il a été entièrement présenté par surprise dans son pays natal, le nouveau Nubia Z50S que nos amis de GizmoChina nous ont montré, déjà transformé en un véritable flagship killer qui commencera ses ventes dès aujourd’hui, le 23 octobre 2023.

Il est vendu à 2 199 yuans en Chine, soit environ 305 dollars ou 289 euros au taux de change actuel, toujours avec le modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui sera disponible dans une finition noire et de haute qualité en termes de matériaux.

Nubia présente en Chine, par surprise, une version 100% ‘flagship killer’ de son fleuron : Snapdragon 8 Gen2, écran FHD+ de 144 Hz, 12 Go LPDDR5X et 256 Go UFS 4.0 pour seulement 290 euros.

À ce prix, je ne sais pas à quoi vous vous attendriez dans un smartphone, mais ici il y a beaucoup de courbes et de surprises car Nubia utilise une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour sa plateforme matérielle, complétée par des mémoires de la technologie la plus récente LPDDR5X et UFS 4.0, au choix entre 256 et 512 Go.

L’écran qui focalisera toute l’expérience de l’utilisateur est un écran de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), offrant un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 1 000 nits dans des conditions « pics » pour une visibilité toujours claire et nette.

L’appareil photo principal dispose d’un capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels et d’une lentille grand angle de 35 millimètres, accompagné d’un deuxième appareil photo avec une lentille double (macro + ultra grand angle), une résolution de 50 mégapixels et un capteur spectral multicanaux qui promet d’améliorer les résultats photographiques. À l’avant, il y a un autre appareil photo de 16 mégapixels pour les selfies et les visioconférences avec reconnaissance faciale.

La connectivité est complète jusqu’au 5G, avec le WiFi 6E, Bluetooth 5.3, le positionnement aGPS et autres systèmes, ainsi que le NFC pour les paiements mobiles. Notez qu’il y a un connecteur USB-C et la traditionnelle prise audio jack 3,5 mm que beaucoup apprécient encore, ainsi que le lecteur d’empreintes digitales et le moteur habituel pour le retour haptique.

Et tout cela avec suffisamment d’énergie grâce à une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide par câble jusqu’à 80 watts, une technologie qui permettra de charger l’appareil complètement, de 0 à 100 %, en seulement environ 30 minutes.