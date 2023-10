Un téléphone portable à moins de 200 euros ? Ce beau realme est ma recommandation

Arrêtez de vous compliquer, ce realme est un excellent achat pour seulement 199 euros.

L’arrière du realme 10.

Vous pouvez acheter le realme 10 pour seulement 199 euros sur Amazon et obtenir l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de la marque chinoise. Il s’agit de la version mondiale de l’appareil, accompagnée d’une intéressante mémoire RAM de 8 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. Comme vous le savez déjà, si vous êtes membre Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

C’est un terminal qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir performant, nous ne parlons pas d’un simple dispositif. Si vous recherchez un bon smartphone pour moins de 200 euros, je n’ai aucun doute, c’est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir à son sujet.

realme 10

Achetez le téléphone portable realme au meilleur prix

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise casque

Son écran ne vous laissera pas indifférent, il dispose de la technologie AMOLED, d’une diagonale de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont des chiffres plus qu’intéressants, nous avons affaire à un écran de qualité que vous apprécierez chaque jour.

Peu importe les applications ou jeux que vous utilisez, le processeur qui anime notre protagoniste est capable de tout faire sans difficulté. Le Helio G99 est une bonne puce avec laquelle vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit, vous profiterez de bonnes performances pendant longtemps.

A l’arrière, il y a 2 caméras que vous pourrez exploiter où que vous soyez, prenez des photos sans crainte et laissez s’exprimer le photographe qui est en vous. De nos jours, même les smartphones les plus économiques sont capables de prendre des photos de qualité. Le realme 10 ne vous décevra pas.

Un bon téléphone portable pour 200 euros ? Ce realme 10 est un achat qui ne vous décevra pas, un appareil qui répond à tous les critères et peut offrir une expérience utilisateur agréable. Si vous recherchez un appareil de confiance, un téléphone portable qui vous accompagne pendant des années en maintenant le rythme, c’est un excellent choix.

