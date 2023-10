Oublie Xiaomi, ce realme pas cher est un bon achat pour seulement 119 euros

Un des meilleurs smartphones pas cher baisse de prix sur Amazon, mais pas pendant longtemps.

Le Narzo 50A Prime et son port de charge.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise capable d’offrir des smartphones pas cher avec de bonnes spécifications. Aujourd’hui, je veux vous recommander l’un des smartphones de realme, un téléphone simple parfait pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie. Vous pouvez obtenir le realme Narzo 50A Prime pour seulement 119 euros grâce à l’une des offres d’Amazon.

Il s’agit d’un appareil qui répond à tous les besoins de base, un téléphone génial pour ceux qui cherchent quelque chose de simple, sûr et pas cher. Il dispose d’un design agréable, d’un écran de qualité, d’un processeur solide et d’une batterie qui supportera tout, entre autres choses. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce Narzo.

realme Narzo 50A Prime

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone realme

Il vous attirera dès le premier instant, ce smartphone est pas cher mais dispose d’un design agréable. Son écran est également de bonne qualité, avec une diagonale de 6,6 pouces et une résolution élevée. Ce sera un bon endroit pour profiter de vos séries, films et jeux préférés.

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, USB-C, radio FM et lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Au plus profond de son châssis se trouve le Unisoc Tiger T612, une puce peu connue mais capable de faire fonctionner sans problème les applications que vous utilisez quotidiennement. Croyez-moi, le realme Narzo 50A Prime offre des performances plus que décentes. Gardez cela à l’esprit, vous obtenez le modèle global avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Et qu’en est-il des caméras? Nous n’oublions pas le triple appareil photo qui se trouve à l’arrière de notre protagoniste. Vous pourrez prendre des photos plus que décentes avec son capteur principal de 50 mégapixels, sa caméra en noir et blanc et son capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait.

realme Narzo 50A Prime

Vous aurez du mal à trouver un téléphone comme celui-ci pour seulement 119 euros, je n’ai aucun doute. Le téléphone realme a tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien, c’est un excellent achat pour ceux qui recherchent un téléphone simple qui fonctionne bien. Nous ne savons pas combien de temps il sera disponible à ce prix, si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps.

