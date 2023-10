La dernière grande bête de Xiaomi bénéficie d’une réduction de 120 euros

Un des meilleurs smartphones jamais présentés par la marque chinoise bénéficie d’une remise spéciale.

Le Xiaomi 13T Pro en couleur bleue.

Vous n’avez pas mal lu, vous avez l’opportunité de vous offrir un véritable monstre de Xiaomi pour moins que ce que vous attendez. Le spectaculaire Xiaomi 13T Pro vient d’arriver sur le marché et il bénéficie déjà d’une réduction de prix dans sa version la plus puissante, il est à votre portée avec une réduction de 120 euros.

Le terminal chinois est arrivé dans le monde il y a peu de temps avec un PVP dépassant les 1000 euros. Maintenant, vous avez l’opportunité d’économiser de l’argent avec la meilleure offre disponible. Notez qu’il a également baissé de prix sur Amazon, mais ses 100 euros de réduction ne sont pas aussi intéressants. Nous vous expliquons pourquoi ce Xiaomi est un achat brutal.

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Vous ne manquerez de rien avec le téléphone Xiaomi

L’écran de ce haut de gamme ne vous laissera pas indifférent, il est capable de rivaliser avec les meilleurs représentants du monde Android. Il dispose d’ un écran de 6,7 pouces qui déborde de couleurs grâce à sa technologie AMOLED, ce n’est pas rien. De plus, grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement, il est très fluide.

Vous pourrez lui demander le maximum chaque jour, peu importe les jeux ou les applications que vous utilisez. À l’intérieur, vit le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, un processeur qui équipe les meilleurs smartphones du marché. Avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, vous ne manquerez de rien.

Notre protagoniste ne diminue pas le niveau en ce qui concerne la photographie, je vous assure. À l’arrière, se trouvent 3 capteurs de très haut niveau. Il dispose d’ un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif qui atteint également 50 mégapixels.

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Il n’y a pas grand-chose à ajouter, les choses sont assez claires. Grâce à cette offre, vous pouvez vous offrir un excellent téléphone haut de gamme avec une réduction que nous n’avons que rarement vue aussi rapidement. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le Xiaomi 13, il répond à toutes les attentes dans tous ses domaines. Si vous voulez découvrir ce qu’est un véritable haut de gamme, c’est votre grande opportunité.

