Comment activer le nouveau niveau de l’appareil photo de l’iPhone et dire au revoir aux photos penchées

Un petit réglage de l’appareil photo qui nous permet de prendre de meilleures photos.

iOS 17 nous permet de prendre de meilleures photos

Nous allons vous expliquer comment activer le nouveau niveau de l’appareil photo de l’iPhone pour dire adieu aux photos tordues. Une nouvelle petite fonctionnalité arrivée avec iOS 17 qui nous permettra de prendre de meilleures photos, tout comme avec la grille. Un petit ajustement très facile à activer et que nous vous expliquons ci-dessous.

Comment activer le niveau de l’appareil photo de l’iPhone

Grâce à iOS 17, prendre des photos avec l’iPhone s’améliore légèrement avec l’inclusion d’un petit détail: un niveau. Un niveau que nous pourrons utiliser pour que les photos ne soient pas tordues. L’appareil photo de l’iPhone saura à tout moment si nous prenons correctement une photo ou non et, à travers lui et une interface, nous aidera à ce qu’elle soit droite.

Il est vrai que dans certaines situations, ce niveau ne nous sera pas très utile. Par exemple, dans les paysages. Dans ce type de photos, la grille que vous pouvez également activer depuis les Paramètres est largement suffisante car elle nous permet de profiter de la règle des tiers. Cependant, il existe d’autres types de photographies pour lesquelles il est beaucoup plus difficile de trouver un bon point de référence.

Pour activer le niveau de l’appareil photo de l’iPhone, nous devrons suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez l’option Appareil photo. Activez l’option Niveau.

En suivant ces étapes, vous parviendrez à activer le niveau et il apparaîtra sur l’appareil photo. Mais il faut prendre en compte plusieurs choses. Tout d’abord, cela fonctionne à la fois en mode standard et en mode portrait. Ensuite, c’est une interface éphémère, il faudra donc être attentif. Enfin, le niveau n’apparaît que si la photo sera tordue.

Si une photo est sur le point d’être tordue, le niveau apparaîtra en couleur blanche. Lorsque nous réussissons à la mettre droite, le niveau deviendra de couleur jaune et disparaîtra pour que nous puissions prendre la photo sans le niveau à l’écran. De petits détails qu’Apple ajoute à iOS et qui sont très utiles.