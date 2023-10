8 formules d’Excel que tu dois absolument connaître

Si vous utilisez souvent l’application Microsoft Office, vous devriez connaître ces formules de traitement de données de base.

Excel est l’application la plus utilisée au monde pour le traitement de données en masse.

Saviez-vous qu’Excel propose environ 475 formules différentes pour organiser et filtrer les données ? Si vous n’êtes pas un expert de cet outil puissant de traitement de données en masse, il est normal que vous ne le sachiez pas, même certains utilisateurs d’Excel quotidiens ne sont pas au courant de nombreuses formules. C’est pourquoi aujourd’hui, je veux vous présenter 8 des formules les plus utilisées que vous devriez connaître. La plupart d’entre elles sont utiles non seulement dans Excel, mais aussi dans Numbers, l’équivalent sur macOS.

En fonction de votre travail ou de votre domaine d’études, Excel peut être l’une des applications avec lesquelles vous passez le plus de temps quotidiennement. Que vous soyez responsable de la comptabilité dans une entreprise ou que vous travailliez sur des projets universitaires avec de multiples tableaux et données, l’application de la suite Microsoft Office est essentielle dans notre quotidien.

Écran de manière efficace et manuelle de nombreuses données peut prendre des heures, voire des jours. Donc, si vous avez déjà exploré les différentes alternatives à Excel pour Android et que vous avez déjà consulté les meilleures chaînes YouTube pour devenir un expert d’Office, mais qu’il vous reste encore à apprendre, jetez un coup d’œil à ces formules.

Découvrez ces formules indispensables d’Excel

Du calcul de simples opérations mathématiques à la recherche de données en passant par l’analyse financière et la gestion des dates, Excel propose une large gamme de fonctions et de formules qui peuvent vous aider à automatiser des tâches courantes et à améliorer votre productivité. Ci-dessous, je vais vous montrer certaines des formules les plus utilisées pour travailler de manière plus intelligente et plus efficace au quotidien.

SOMME : cette formule permet d’effectuer rapidement et facilement des sommes de valeurs numériques. Cette fonction est essentielle pour calculer des totaux, additionner des colonnes ou des lignes de nombres et obtenir des résultats précis dans les feuilles de calcul. Il existe deux types de sommes : d’une part, des cellules spécifiques en utilisant la formule =SOMME(cellule1;cellule2;cellule3) pour additionner trois cellules spécifiques ; d’autre part, on peut additionner par plage, c’est-à-dire une liste de cellules dans une colonne, une ligne ou une plage plus large en utilisant =SOMME(cellule1:cellule13)

MOYENNE : elle est utilisée pour calculer la moyenne d’un ensemble de nombres. Son utilité réside dans le fait d’obtenir rapidement la moyenne d’un ensemble de valeurs, ce qui est particulièrement utile dans l’analyse de données, les statistiques et la prise de décision basée sur des chiffres. Elle s’utilise de la manière suivante : =MOYENNE(A1:A5) pour calculer la moyenne entre les cellules A1 et A5. On peut également calculer la moyenne d’un tableau complet avec =MOYENNE(A1:D5)

SI : il s’agit d’un puissant outil qui vous permet de prendre des décisions basées sur des conditions spécifiques. Il vous permet d’effectuer des actions différentes en fonction de la véracité ou de la fausseté d’une affirmation ou d’un critère. Cette formule est essentielle pour l’automatisation des tâches et la logique conditionnelle dans les feuilles de calcul. Par exemple, pour appliquer une condition de « REJETÉ » ou « APPROUVÉ » à des notes, vous devez écrire la formule ainsi : =SI(B5<5; »REJETÉ »; »APPROUVÉ »). Ainsi, si la première condition est remplie, « REJETÉ » apparaîtra dans la cellule, sinon « APPROUVÉ » apparaîtra.

NB.SI : elle est utilisée pour compter le nombre de cellules dans une plage qui répondent à un critère ou une condition spécifique. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous souhaitez effectuer un décompte basé sur un ensemble de données répondant à certains critères. Très utile, par exemple, pour compter le nombre de produits qui ont une valeur inférieure à un certain chiffre ou combien d’élèves ont une note moyenne inférieure à un chiffre spécifique. Elle est utilisée de la manière suivante : =NB.SI(plage; « critère ») ; par exemple, =NB.SI(B2:F12; « 4 ») pour savoir combien de fois le nombre 4 se répète dans cette plage de cellules.

JOURS et MAINTENANT : la formule JOURS est utilisée pour calculer la différence en jours entre deux dates. Cette formule est utile dans différentes situations, telles que le suivi des délais, le calcul de l’ancienneté ou la planification d’événements. D’autre part, MAINTENANT est utilisé pour afficher la date actuelle chaque fois que la feuille Excel est ouverte. Les deux sont très utiles pour mesurer le nombre de jours écoulés depuis un événement spécifique. La formule MAINTENANT s’écrit comme suit : =MAINTENANT(). D’autre part, si vous utilisez la formule JOURS pour mesurer le nombre de jours entre une cellule et une autre où des dates apparaissent, il vous suffit d’utiliser =JOURS(B5; E1), où j’ai introduit la formule MAINTENANT dans E1 pour calculer combien de jours se sont écoulés depuis la première date jusqu’à aujourd’hui.

ESPACES : elle est utilisée pour supprimer les espaces blancs supplémentaires d’une chaîne de texte, en laissant seulement un espace entre les mots. Cette formule est utile lorsque vous travaillez avec des données importées ou lorsque vous devez nettoyer et formater du texte de manière cohérente. Elle est très simple à utiliser : =ESPACES(cellule), par exemple, =ESPACES(B3)

REMPLACER : elle permet de remplacer un ensemble spécifique de caractères ou de texte par un autre à l’intérieur d’une cellule. C’est un outil très utile pour le nettoyage des données, la modification de texte et la correction d’erreurs dans vos feuilles de calcul. Elle est utilisée en écrivant =REMPLACER(cellule; »texte_à_rechercher »; »nouveau_texte »). Par exemple, pour remplacer le mot « maison » par « fixe » dans une liste de contacts, vous pouvez utiliser =REMPLACER(cellule; »maison »; »fixe »)

Je suis sûr qu’en utilisant Excel dans votre travail ou vos études, vous rencontrez des situations où vous ne pouvez pas avancer rapidement et devez utiliser une méthode plus fastidieuse. Ce ne sont que quelques-unes des formules, parmi les plus utilisées et les plus utiles dans Excel. Il y en a beaucoup d’autres à découvrir. C’est un outil très puissant et si vous savez créer vos propres livres de données bien structurés et « formulés », votre productivité augmentera rapidement.