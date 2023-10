Ce Samsung Galaxy a exactement ce dont vous avez besoin et ne coûte que 130 euros

Le smartphone des Coréens est un excellent achat si vous cherchez quelque chose de pas cher et sécurisé.

La conception du Samsung Galaxy M13.

Vous avez la possibilité d’obtenir un véritable Samsung Galaxy pour moins de 150 euros. Je l’ai recommandé à plusieurs reprises, le Samsung Galaxy M13 est un bon achat pour seulement 130 euros. Son prix a baissé sur Amazon, le modèle global avec 4 Go de RAM et 64 Go est à portée de main. Comme vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Le smartphone coréen est sorti il n’y a pas si longtemps pour environ 200 euros, et même s’il n’est plus vendu dans le store officiel Samsung, grâce à Amazon, vous avez la possibilité d’économiser une belle somme. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, c’est un smartphone complet en lequel vous pouvez avoir confiance. Parce que tous les mobiles avec un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi.

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone Xiaomi

Nous avons affaire à un téléphone simple mais joli, avec un design aux bords arrondis qui convient parfaitement à votre main. À l’avant, il dispose d’un bon écran IPS, atteignant 6,6 pouces et offrant une très bonne qualité grâce à sa résolution Full HD+. Ne vous laissez pas tromper par son prix abordable, c’est un écran de niveau.

Exynos 850

Écran de 6,6″ IPS Full HD+

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25 W

Prise casque, NFC, 5G

À l’intérieur se trouve le Exynos 850, un bon processeur que nous avons eu l’occasion de tester à plusieurs reprises. Vous n’aurez pas de problèmes pour faire fonctionner les applications que vous utilisez au quotidien, notre protagoniste offre des performances plus que décentes. Comme nous l’avons signalé, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Dans le dos mentionné précédemment se trouvent 4 bons capteurs avec lesquels vous pourrez laisser libre cours à l’artiste qui est en vous. Profitez de son appareil photo principal de 50 mégapixels, il est très bien accompagné et vous pourrez prendre des photos plus que décentes presque n’importe où.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy M13

Si vous recherchez un téléphone simple et pas cher qui répond à toutes les exigences de base mais que vous ne voulez pas opter pour le célèbre Xiaomi, ce M13 est un bon achat. Vous l’avez vu, il a tout ce dont vous avez besoin pour en profiter chaque jour pendant longtemps. Les offres d’Amazon sont disponibles pour une durée limitée, gardez cela à l’esprit.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.