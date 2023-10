Téléchargez ici les fonds d’écran officiels de Xiaomi HyperOS

L’arrivée de Xiaomi HyperOS aura lieu ce mois-ci, lors de la présentation des nouveaux Xiaomi 14.

Un des nouveaux fonds d’écran de Xiaomi HyperOS sur un smartphone de la marque

L’annonce de HyperOS en tant que nouveau système d’exploitation de Xiaomi destiné à remplacer MIUI cette année même a été l’une des nouvelles les plus importantes pour le monde Android cette année. Après 13 ans, la société pékinoise cesserait d’utiliser sa célèbre version modifiée d’Android pour un nouveau système qui, bien qu’il héritera de nombreuses caractéristiques d’Android, introduira de nombreuses autres fonctionnalités jamais vues auparavant dans le logiciel de l’entreprise.

Il ne reste que quelques semaines avant que Xiaomi ne dévoile tous les détails de HyperOS aux côtés des nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Mais avant que ce moment n’arrive, il est déjà possible d’obtenir un avant-goût de HyperOS grâce à ses nouveaux fonds d’écran originaux, déjà disponibles en téléchargement.

Une vaste collection de fonds d’écran pour mobile extraits de HyperOS

Comme nous le savons depuis quelques jours, HyperOS arrivera sur les téléphones Xiaomi avec quelques changements importants d’interface, y compris un plus grand nombre d’options de personnalisation sur l’écran de verrouillage du système.

Ceux qui ont déjà pu tester HyperOS sur leurs appareils ont décidé de partager avec le monde entier la collection de nouveaux fonds d’écran inclus dans le système d’exploitation de Xiaomi. Ils sont divisés en différentes catégories et comprennent à la fois des photographies et des images de design numérique avec un style abstrait. Ci-dessous, vous pouvez voir un petit exemplaire des plus de 50 photographies disponibles :

Pour télécharger les fonds d’écran officiels de HyperOS, il suffit d’accéder au dossier MEGA lié ci-dessous. À partir de là, il sera possible de visualiser et de sauvegarder les images à leur résolution maximale disponible.

En plus de ces images, il est prévu que HyperOS inclura également de nouveaux « Superfonds » d’écran et des fonds d’écran animés, qui feront très probablement leurs débuts aux côtés des Xiaomi 14 et seront exclusifs à la nouvelle gamme de smartphones phares de Xiaomi pendant un certain temps.

Télécharger les fonds d’écran de HyperOS