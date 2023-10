Avec ce secret, améliore la qualité des photos prises avec ton téléphone Xiaomi

On t’explique comment améliorer la qualité des photos prises avec ton Xiaomi grâce à l’activation de deux réglages dans l’application de l’appareil photo de MIUI.

L’application de l’appareil photo de MIUI sur un téléphone Xiaomi

Alors que tout laisse supposer que la fin de MIUI est proche et que MIUI 14 sera la dernière version de la populaire surcouche de personnalisation, car elle sera remplacée par un nouveau système d’exploitation appelé HyperOS, il y a encore de nombreux appareils qui utilisent le logiciel classique du géant chinois, c’est pourquoi chaque week-end, nous révélons une ou deux fonctions cachées pour que tu puisses tirer le meilleur parti de ton smartphone.

Ainsi, cette fois-ci, nous allons te révéler un truc secret de MIUI grâce auquel tu vas pouvoir améliorer la qualité des photos prises avec ton téléphone Xiaomi de manière facile et sans complication.

Obtiens facilement de meilleures photos avec ton smartphone Xiaomi

Malheureusement, cette fonction secrète de MIUI n’est disponible que sur certains modèles haut de gamme de la marque Xiaomi, donc si tu ne la vois pas encore, il te faudra attendre une future mise à jour pour l’obtenir.

De plus, pour pouvoir profiter de cette caractéristique cachée, tu devras vérifier si tu as bien la dernière version de l’application de l’appareil photo de MIUI, sinon cela ne fonctionnera pas.

Essentiellement, ce truc te permet d’obtenir une mise au point automatique beaucoup plus rapide et précise sur toutes les photos que tu prends, en particulier lorsque tu essaies de capturer des personnes ou des animaux en mouvement.

Pour améliorer la mise au point automatique sur ton téléphone Xiaomi, il te suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvre l’application de l’appareil photo de ton Xiaomi

Touche l’icône des trois barres verticales située dans le coin supérieur droit

Clique sur le bouton Paramètres

Active les cases situées à droite des options Suivi de mouvement et Prise de mouvement

Une fois cela fait, toutes les photos que tu prendras avec les caméras de ton Xiaomi auront une meilleure qualité, car grâce à la première option, les personnes, les chiens et les chats en mouvement seront automatiquement mis au point et tu pourras les suivre en touchant deux fois l’écran, et grâce à la deuxième option, le flou sera réduit sur les photos en mouvement d’enfants, d’animaux de compagnie et d’autres sujets.