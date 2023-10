Gwyneth Paltrow a très clairement conscience qu’elle disparaîtra de la vie publique plus tôt que tard

Petit à petit, elle s’est éloignée de l’attention médiatique.

Gwyneth Paltrow est absente des caméras depuis un certain temps et nous ne l’avons pratiquement pas revue à l’écran depuis Avengers: Endgame (mais nous l’avons entendue dans un épisode de American Horror Stories). C’est parce que l’actrice, entrepreneuse et chanteuse a un plan et si elle le pouvait, elle le mettrait en œuvre dès maintenant.

L’actrice américaine qui parle le mieux espagnol, ayant passé ses étés dans sa jeunesse à Talavera de la Reina, dans la province de Tolède, a confié lors d’une longue interview accordée à Bustle qu’elle serait heureuse de disparaître de la vie publique, bien qu’elle soit consciente qu’elle a encore des engagements, en plus d’être actuellement le visage de sa propre marque de mode de vie, Goop, qui comprend des parfums et des bougies aromatiques, tous naturels.

Beauté et enfants, passions et responsabilités

Malgré le fait que l’interview ait principalement porté sur la marque de l’actrice et le monde de la mode, il y a aussi eu du temps pour lui demander son avis sur les réseaux sociaux ou le choix des enfants de parents célèbres pour leur avenir, à quoi Gwyneth Paltrow a répondu qu’elle n’utilise qu’Instagram comme seul réseau social, où elle ne suit que des comptes de cuisine et de beauté et où elle regarde parfois des vidéos sur la psychologie et la psychiatrie (elle-même a souffert de dépression post-partum en 2016 et depuis, elle s’intéresse à ces sujets), et « Il n’y a rien de mal à faire ce que font vos parents ou vouloir le faire. Personne ne critique un enfant qui dit ‘je veux être médecin comme mon papa et mon grand-père’. Il faut avouer que si vous grandissez dans une maison avec beaucoup d’artistes et de personnes qui font de l’art et de la musique, c’est ce que vous connaissez… ».

Pour le moment, aucun de ses deux enfants ne semble vouloir suivre ses traces dans le monde du spectacle, bien que son aînée, Apple Martin, s’intéresse à celui de la beauté. C’est peut-être pour cela que Paltrow a commenté qu’elle ne serait pas non plus contre la vente de Goop, peut-être quand elle aura 55 ans. « Je serais heureuse avec ça… je disparaîtrai littéralement de la vie publique. Personne ne me verra plus jamais ».