Le clavier le plus audacieux de Logitech : avec 3 ans d’autonomie, mécanique et touches interchangeables

Vous n’aurez pas à débourser 200 euros pour ce clavier pour profiter du meilleur des deux mondes.

Ce clavier Logitech est particulièrement beau, pratique et très durable, compatible avec tous les systèmes.

Êtes-vous plutôt clavier mécanique ou clavier à membrane ? J’ai toujours préféré les claviers à membrane, mais je dois reconnaître que les claviers mécaniques ont quelque chose de spécial qui fait qu’ils sont préférés par des millions de personnes. Cette agréable sonorité de machine à écrire qu’ils nous transmettent est indescriptible. Et si je vous disais que vous pouvez avoir un clavier mécanique sans fil, qu’en pensez-vous ?

Logitech, le roi des claviers et autres périphériques pour PC et portables, propose un clavier dans son catalogue (Logitech POP Keys) qui, esthétiquement, est merveilleux et qui, en pratique, offre les mêmes bonnes sensations que d’autres claviers mécaniques haut de gamme. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour moins de 90 euros et à un prix très proche chez MediaMarkt.

Laissez-vous surprendre par le Logitech POP Keys et ses fonctionnalités avancées

Le clavier Logitech POP Keys réveille votre esprit rétro comme jamais auparavant. Plongez dans une expérience unique qui combine un style arcade audacieux avec une explosion de couleurs. Ce clavier n’est pas seulement un accessoire, c’est une démonstration de votre personnalité. Voici les combinaisons disponibles :

Blast : jaune, noir et gris.

: jaune, noir et gris. Daydream : blanc, jaune, violet et vert.

: blanc, jaune, violet et vert. Heartbreaker : 3 types de rose.

Imaginez avoir vos sentiments à portée de main, grâce aux 8 touches d’emoji interchangeables incluses et à une touche de menu emoji personnalisable. Avec Logi Options+, vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Et le meilleur, c’est que cela est disponible pour les utilisateurs de Windows et macOS.

Ce clavier n’est pas seulement esthétique, il vous offre également une expérience d’écriture unique. Ses touches de style mécanique font rebondir vos doigts à chaque pression, comme si vous jouiez une mélodie. Les touches creuses émettent des sons, des tintements et des sauts, faisant de chaque mot que vous écrivez une expérience sensorielle. Peut-être que si ce bruit vous dérange, vous ne devriez pas l’acheter.

Avec la possibilité de jumeler jusqu’à 3 appareils, le clavier POP Keys vous permet de passer facilement de l’un à l’autre grâce aux touches Easy-Switch. Que vous utilisiez Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS ou iOS, ce clavier est compatible avec tous. Vous pouvez le connecter via Bluetooth ou USB Logi Bolt (dans ce dernier cas, si vous avez un USB-A).

De plus, ce clavier sans fil est conçu pour durer. Il fonctionne avec des piles AAA et a une durée de vie allant jusqu’à 3 ans. Les touches sont testées en laboratoire et garantissent jusqu’à 50 millions de frappes. Le clavier Logitech POP Keys est un investissement dans votre style de vie rétro et votre productivité qui vous accompagnera pendant longtemps.

Et si vous aimez ce style, Logitech propose plusieurs périphériques assortis tels que la souris Logitech POP, le tapis de souris original ou la Logitech StreamCam.

➡️ Voir l’offre sur le clavier Logitech POP Keys (Blast)

➡️ Voir l’offre sur le clavier Logitech POP Keys (Daydream)

Et le meilleur de tout, c’est que c’est un clavier fabriqué à partir de plastiques recyclés. En particulier, le modèle de couleur Blast (jaune/noir) est composé à 41% de ce plastique, tandis que les autres modèles en contiennent 20% au total. Cela garantit une empreinte carbone beaucoup plus faible.

