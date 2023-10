La friteuse à air que tout le monde veut: grande capacité, 11 fonctions et le nettoyage le plus pratique

Son excellente qualité-prix en réalité la friteuse à air la plus vendue sur Amazon, un appareil idéal pour changer votre façon de cuisiner.

Le plateau de 5,5 litres de capacité est idéal pour cuisiner pour plusieurs personnes à la fois.

Les friteuses à air sont devenues l’un des appareils de cuisine les plus populaires. Et ce n’est pas pour rien, car ces friteuses sont extrêmement utiles pour la cuisson. Elles permettent une cuisson plus rapide et plus facile, tout en offrant des plats plus sains en réduisant l’utilisation d’huile. Si vous souhaitez également avoir l’une de ces friteuses à air, sachez que la plus vendue du moment est la version Premium Chef Edition de Cosori.

Même si cela ne vous dit rien, cette marque est très populaire pour ses friteuses à air. Plus précisément, le modèle Premium Chef Edition est un succès sur Amazon en raison de son excellent rapport qualité-prix. Elle compte actuellement plus de 65 000 avis avec une note moyenne impressionnante de 4,7 sur 5 étoiles. Son prix de vente recommandé est de 149 euros, mais on la trouve généralement pour environ 110 euros sur Amazon. Elle est également disponible à la vente chez PcComponentes et MediaMarkt, mais elle est généralement plus chère.

En résumé, pour un peu plus de 100 euros, vous pouvez vous procurer une friteuse à air qui prépare des aliments délicieux sans avoir besoin d’utiliser autant d’huile. Vous pourrez cuisiner pour plusieurs personnes à la fois grâce à son grand plateau, et la nettoyer sera très facile grâce à son revêtement antiadhésif. Avec cette version Premium Chef Edition de Cosori, vous pourrez préparer depuis de la viande jusqu’au poisson, en passant par les gâteaux et les pizzas, car elle offre jusqu’à 11 fonctions de cuisson différentes.

Cosori Premium Chef Edition

Pourquoi cette friteuse à air est la plus vendue

Cette version Premium Chef Edition de Cosori connaît un grand succès en raison de sa capacité à préparer les aliments et de sa facilité d’utilisation. Sur l’écran tactile qu’elle possède à l’avant, il y a un bouton pour chacune des 11 fonctions qu’elle propose. Si vous préparez du poisson, il vous suffit d’appuyer sur le bouton correspondant et de choisir le temps et la température de cuisson. Il y a également des modes pour la viande, les pizzas, les sucreries et même pour décongeler les aliments.

Avant de choisir le mode de cuisson en question, n’oubliez pas d’insérer les aliments dans le plateau. Gardez à l’esprit que vous pouvez préparer de la nourriture pour 4 à 5 personnes, car le plateau a une grande capacité de 5,5 litres. Après avoir attendu quelques minutes, vous pourrez constater que la nourriture est délicieuse, avec une texture croustillante à l’extérieur et très juteuse à l’intérieur.

L’utilisation de la version Premium Chef Edition de Cosori vous aidera à réduire votre consommation de graisses, car vous n’aurez pratiquement pas besoin d’utiliser d’huile pour préparer les plats. Une fois que vous avez fini de préparer les plats, le nettoyage est très facile. Le plateau a un revêtement antiadhésif et peut être mis au lave-vaisselle, donc son nettoyage ne sera pas un casse-tête.

L’utilisation de ce type de friteuses à air est également idéale si vous n’êtes pas un expert en cuisine. Leur utilisation est extrêmement simple et elles sont également accompagnées de centaines de recettes parmi lesquelles vous pouvez chercher lorsque vous êtes à court d’idées. En résumé, nous pensons qu’il s’agit d’un appareil électroménager indispensable dans votre cuisine si vous souhaitez rendre la préparation des plats plus pratique et votre alimentation plus saine.

Cosori Premium Chef Edition

Tout ce que nous avons mentionné est ce que propose la version Premium Chef Edition de Cosori pour un peu plus de 100 euros. Si on prend cela en compte, on comprend mieux pourquoi c’est la friteuse à air la plus vendue du moment. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter habituellement pour un peu plus de 100 euros sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en quelques jours seulement pour en profiter pleinement.

Si vous souhaitez que votre relation avec la cuisine soit encore meilleure, nous vous recommandons de compter sur l’aide des meilleures applications de cuisine. Vous y trouverez de nombreuses recettes variées, des conseils pour une alimentation saine et des fonctionnalités pour planifier votre régime alimentaire hebdomadaire, entre autres fonctions intéressantes.

