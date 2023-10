Comparatif iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23 : différences et quel est le meilleur téléphoneComparatif iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23 : différences et quel est le meilleur téléphone

Design, écran, matériel, caméras, batterie… Nous comparons en profondeur ces téléphones d’Apple et de Samsung pour vous aider à choisir l’un d’entre eux.

À gauche, l’iPhone 15 en couleur verte; à droite, le Samsung Galaxy S23 en couleur blanche // Image : Urban Techno.

La gamme haut de gamme compacte a actuellement deux grands rivaux, l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23. Si vous voulez un téléphone qui réunit les meilleures caractéristiques, mais qui a une taille modérée, il est normal que vous hésitiez entre ces deux alternatives. Pour vous aider dans votre choix, nous ferons une comparaison approfondie entre l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23 qui nous permettra de savoir quel est le meilleur téléphone.

Design, écran, performances, caméras… Il y a de nombreux aspects qui influent sur l’expérience avec un téléphone, et nous les prendrons tous en compte dans cette comparaison. En confrontant l’iPhone 15 au Samsung Galaxy S23, nous découvrirons toutes leurs différences et vous pourrez clairement voir ce que chacun d’entre eux vous offre. Bien sûr, le prix est également important, et il sépare actuellement de manière significative les terminaux d’Apple et de Samsung.

Tableau comparatif des caractéristiques

Comparatif iPhone 15 vs. Samsung Galaxy S23

Caractéristiques iPhone 15 Samsung Galaxy S23 Dimensions 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm Poids 171 grammes 168 grammes Écran Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, résolution de 2556 x 1179 pixels, luminosité de jusqu’à 2 000 nits Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, résolution de 2 340 x 1 080 pixels, 48-120 Hz, luminosité maximale de 1 750 nits, Gorilla Glass Victus 2 Densité de pixels 460 ppp 422 ppp Processeur Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 RAM 6 Go 8 Go Système d’exploitation iOS 17 Android 13 avec Samsung One UI 5.1 Stockage 128/256/512 Go 128/256/512 Go Caméras Principal de 48 MP, ultra grand angle de 12 MP et téléobjectif x2 de 12 MP Principal de 50 MP, ultra grand angle de 12 MP et téléobjectif de 10 MP Batterie 3 349 mAh 3 900 mAh avec charge rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W Autres Résistant à l’eau selon la norme IP68, double SIM (Nano SIM + ESIM) (2x ESIM), reconnaissance faciale, haut-parleur stéréo, SOS par satellite Capteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, résistance à l’eau IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), reconnaissance faciale, 2 haut-parleurs, Dolby Atmos, partage d’énergie sans fil, Samsung DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Prix de lancement 959 euros 959 euros

Design

Apple et Samsung conservent chacun leur esthétique caractéristique sur l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23, ce qui nous permet de les différencier en un coup d’œil. À l’arrière de l’iPhone 15, nous trouvons les caméras disposées en diagonale et intégrées dans un module de caméras d’une couleur légèrement plus sombre que le reste de l’arrière. De l’autre côté, le Galaxy S23 intègre ses caméras directement dans le boîtier en ligne verticale, en abandonnant complètement le module.

Une autre différence sur le plan esthétique est la différence de gamme de couleurs. Apple est un peu plus audacieux, proposant l’iPhone 15 en noir, bleu, vert, jaune et rose. En revanche, le Galaxy S23 est disponible en noir, en vert foncé, en blanc crème et en violet. Peu importe la couleur que vous choisissez, vous remarquerez dès le départ que ce sont des terminaux de grande qualité de fabrication, c’est un point commun entre les deux.

Il convient de mentionner que, grâce à leur ergonomie et à leur taille compacte, les deux smartphones sont très confortables en main. Cependant, les bordures courbées de l’iPhone 15 rendent sa prise en main plus agréable que celle du Galaxy S23. Cependant, ce dernier est un peu plus léger (168 contre 171 grammes) et un peu plus fin (7,6 contre 7,8 millimètres).

Les différences sont encore plus notables si nous comparons la conception frontale de nos deux protagonistes. L’iPhone 15 se distingue immédiatement par son Islande dynamique et par une largeur de bordure plus importante autour de l’écran. De l’autre côté se trouve le Samsung Galaxy S23, qui offre une expérience plus immersive grâce à un petit trou pour la caméra frontale et des bordures réduites.

En fin de compte, après avoir pu tester les deux terminaux, nous constatons que l’expérience d’utilisation est très similaire en termes de confort. En ce qui concerne le design, c’est à vous de décider si vous préférez la beauté de l’un ou de l’autre, après tout, il s’agit d’une question de goût personnel.

Écran

Il faut reconnaître que l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23 sont équipés de très bons écrans. Si nous recherchons les différences, nous constatons que l’écran du téléphone d’Apple offre une netteté légèrement supérieure avec une résolution plus élevée. D’autre part, le Galaxy S23 offre une expérience plus immersive du contenu en n’ayant qu’un petit trou pour la caméra frontale, au lieu de l’île dynamique.

En faveur du téléphone de Samsung, il convient également de mentionner qu’il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend les images encore plus fluides. À cet égard, il est supérieur à l’iPhone 15, qui a un écran de 60 Hz. Cependant, le smartphone d’Apple se distingue en ayant un écran avec une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits, il est bien meilleur à l’extérieur que celui du Samsung Galaxy S23.

En résumé, il y a certaines différences qui distinguent les écrans de l’iPhone 15 et du Samsung Galaxy S23. Cependant, cela n’empêche pas les deux téléphones d’avoir des écrans de très haute qualité idéaux pour la consommation de contenu multimédia. De plus, les deux modèles offrent également une expérience audio remarquable.

Matériel et performances

En ce qui concerne les processeurs, Apple fait confiance à son propre A16 Bionic pour alimenter l’iPhone 15, tandis que Samsung opte pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour assurer les meilleures performances sur le Galaxy S23. Les différences se trouvent également au niveau de la mémoire RAM, qui est de 6 Go sur l’iPhone 15 et de 8 Go sur le Samsung Galaxy S23. Malgré l’utilisation de processeurs et de RAM différents, l’expérience avec les deux téléphones est très similaire, car ils offrent tous deux d’excellentes performances.

Il est vrai que la puissance brute de l’iPhone 15 est légèrement supérieure, mais le téléphone de Samsung offre néanmoins une meilleure expérience de jeu. Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz sur son écran, la sensation de fluidité est supérieure à celle de l’iPhone.

Un autre avantage du Samsung Galaxy S23 est qu’il offre plus d’options de déverrouillage biométrique. Samsung permet à l’utilisateur de choisir entre la reconnaissance faciale et le capteur d’empreintes digitales à l’écran. Malheureusement, avec l’iPhone 15, seul la première option est disponible, grâce à la technologie Face ID.

Logiciel

Lors du choix entre l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23, le logiciel joue un rôle essentiel. En réalité, c’est la différence la plus notable entre les deux téléphones. D’une part, l’iPhone 15 est livré avec iOS 17, une version qui comprend des nouveautés intéressantes comme des widgets interactifs, une fonction innovante appelée NameDrop et diverses mises à jour de ses applications pour offrir une expérience plus complète. Si vous optez pour l’iPhone 15, vous bénéficierez également de nombreuses années de mises à jour à venir.

D’autre part, le Samsung Galaxy S23 est livré avec OneUI 5.1 basé sur Android 13, une version avec des améliorations importantes dans l’application de l’appareil photo, une application de santé plus complète et des avancées dans la numérisation des documents, entre autres nouveautés importantes. Ce téléphone haut de gamme est garanti pour 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui en réalité également un excellent choix pour l’avenir.

Autonomie et charge

Le Samsung Galaxy S23 remporte la bataille en termes d’autonomie, mais avec une différence très légère. Le téléphone de Samsung est équipé d’une batterie de 3 900 mAh avec charge rapide de 25 W par câble et charge sans fil de 15 W, ainsi que d’une charge sans fil inversée. En pratique, cette batterie offre environ 7 heures d’écran allumé, soit plus que les 6,5 heures offertes par la batterie de 3 349 mAh de l’iPhone 15.

Le Galaxy S23 est également supérieur en termes de charge rapide, offrant une puissance de 25W contre 20W pour l’iPhone 15. Lorsque nous les avons connectés aux chargeurs, nous avons constaté que celui de Samsung se recharge en environ 1 heure, tandis que celui d’Apple a besoin d’environ une heure et demie pour atteindre 100% de charge.

Caméras

Si nous comparons les données des caméras de l’iPhone 15 et du Samsung Galaxy S23, il semble qu’il n’y ait pas tant de différences. Apple équipe l’iPhone 15 d’une lentille principale de 48 MP, d’un ultra grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP grâce au capteur Quad Pixel à l’arrière, avec une caméra frontale de 12 MP. De plus, il peut enregistrer des vidéos à une résolution maximale de 4K à 24, 25, 30 ou 60 ips.

Dans le domaine de la photographie du Samsung Galaxy S23, nous avons un appareil photo principal de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléphoto de 10 MP à l’arrière, également avec une caméra frontale de 12 MP. Son enregistrement vidéo est supérieur à celui de l’iPhone 15, car il atteint une résolution 8K à 30 ips.

C’est dans la pratique que nous commençons déjà à découvrir les grandes différences entre les systèmes des deux téléphones. Tout d’abord, il convient de mentionner que l’iPhone peut prendre des photos automatiquement à 24 MP, alors que le Samsung les prend à 12 MP.

Cela signifie que les images de l’iPhone 15 ont plus de détails, en plus de mieux maîtriser les reflets et d’offrir un rendu des couleurs plus naturel. Le meilleur traitement de la lumière par l’iPhone est encore plus évident dans les photos prises de nuit, qui sont également plus nettes que celles prises avec le Galaxy S23.

De plus, dans la vie quotidienne, nous estimons également que l’ultra grand angle de l’iPhone 15 offre des résultats légèrement supérieurs à ceux du Galaxy. Cependant, ce dernier est un cran au-dessus lorsque nous utilisons le téléobjectif pour capturer des images à une certaine distance. Enfin, en ce qui concerne les selfies, les selfies de l’iPhone 15 sont également meilleurs.

Si vous êtes intéressé par l’enregistrement vidéo, sachez que l’iPhone est supérieur lors de l’enregistrement avec la caméra arrière, offrant une meilleure stabilisation et une meilleure capture du son ambiant. Cependant, le Samsung Galaxy S23 a un meilleur enregistrement vidéo avec la caméra frontale. En tenant compte de toutes les données exposées, nous pouvons conclure que l’appareil photo de l’iPhone 15 est un cran au-dessus.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23 : lequel est le meilleur ?

La comparaison entre l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23 nous montre qu’ils ne sont pas aussi différents que nous pourrions le penser au départ. Ils ont tous deux un design spectaculaire, un écran de qualité et des performances de premier ordre. Cependant, l’expérience globalement satisfaisante avec l’iPhone 15 et la qualité exceptionnelle de ses caméras font que nous pensons que c’est un meilleur achat que le Samsung Galaxy S23. Si vous souhaitez vous le procurer, cependant, vous devrez payer au moins les 959 euros que coûte sa version avec 128 Go de stockage.

Le fait que l’iPhone 15 soit supérieur ne signifie pas que le Samsung Galaxy S23 est un mauvais achat, loin de là. Il a également un design confortable, un écran exceptionnel et une puissance pour exécuter n’importe quelle application. De plus, si vous êtes habitué à utiliser des téléphones Android, il ne vous sera pas difficile de le maîtriser. Avec 5 ans de mises à jour de sécurité à venir, vous obtiendrez un smartphone utile pour de nombreuses années.

En faveur du Samsung Galaxy S23 joue également son prix, il est nettement moins cher que l’iPhone 15. Il est vrai qu’initialement, il était également vendu à partir de 959 euros, mais le fait d’être disponible depuis quelques mois signifie que vous pouvez déjà l’acheter pour beaucoup moins cher. Par exemple, sur Amazon, il est généralement proposé à 759 euros, chargeur inclus. Il est donc 200 euros moins cher que le téléphone d’Apple.

Si les protagonistes de cette comparaison sont trop compacts pour vous, vous pouvez également augmenter vos exigences et opter pour les modèles haut de gamme-premium des deux sociétés. Pour vous aider, nous avons également réalisé la comparaison entre l’iPhone 15 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra.