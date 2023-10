Deux clics suffisent pour traduire du texte avec notre Mac

Grâce à macOS, nous pouvons traduire du texte à partir de n’importe quelle application de manière native.

Traduire du texte avec notre Mac est extrêmement simple

Bien que macOS Sonoma soit arrivé avec des nouveautés intéressantes telles que la possibilité d’ajouter des widgets interactifs sur le bureau du Mac ou de créer des applications à partir de n’importe quelle page web, l’astuce que nous allons voir ci-dessous appartient à macOS Monterey. Une ressource qui nous permettra de traduire du texte de manière très facile : en seulement deux clics.

Traduire du texte avec le Mac est extrêmement simple et privé, mais nous parlerons de sa confidentialité plus tard. Le plus incroyable de cette fonction de macOS est qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser des applications ou des services tiers ; nous pouvons le faire de manière native, dans n’importe quelle application et en seulement quelques clics. Pour pouvoir traduire du texte sur le Mac, il suffira de suivre les étapes suivantes :

Sélectionner le texte que nous voulons traduire. Faire un clic droit sur le texte précédemment sélectionné. Cliquer sur l’option Traduire [texte].

En quelques secondes, la traduction apparaîtra. Mais cela ne s’arrête pas là, car nous aurons plusieurs autres options. Tout d’abord, nous pourrons cliquer sur le bouton de lecture bleu pour que le Mac nous lise à voix haute le texte traduit. Un excellent détail si nous voulons connaître la prononciation exacte de ce que nous traduisons.

De plus, sous le bouton de lecture se trouve une option appelée Copier la traduction, avec laquelle nous pourrons copier le texte traduit dans le presse-papiers pour pouvoir l’utiliser ultérieurement. Une option pour changer la langue ou remplacer la traduction est également disponible si nous sommes dans une application où il est possible d’écrire du texte. Cette option fera précisément ce qu’elle dit : remplacer le texte.

Une fonction qui, par ailleurs, respecte notre confidentialité en le faisant de manière native, sans avoir besoin d’utiliser une application ou un service tiers. Le fait de pouvoir traduire n’importe quel texte, de n’importe quelle application, dans presque n’importe quelle langue dont nous avons besoin, est une valeur ajoutée qui marque une différence importante dans l’expérience d’utilisation avec notre Mac.