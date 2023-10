Ce Xiaomi pas cher est un excellent achat avec 256 Go et seulement 160 euros de budget

Il s’agit du modèle le plus haut de gamme du dernier terminal de la marque chinoise dans la gamme d’entrée.

Ce Redmi 12 avec 8 Go de RAM et beaucoup de stockage a été mis à jour officiellement vers Android 13.

Vous avez besoin d’acheter un cadeau pour quelqu’un de spécial d’un certain âge avancé ? Ou peut-être voulez-vous surprendre votre neveu avec son premier téléphone portable ? Eh bien, aujourd’hui je vais vous recommander d’acheter l’un des meilleurs téléphones Redmi actuellement disponibles. Il s’agit du Redmi 12, présenté en juin 2023, que vous pouvez obtenir à un prix très économique.

Il peut être à vous pour environ 164 euros sur Amazon dans sa version 8/256 Go, et pour un peu moins sur AliExpress Store. Bien que si vous préférez qu’il soit compatible 5G, vous pouvez également opter pour le modèle avec cette connectivité et 4/128 Go pour 192 euros sur Amazon. Les deux versions seront un excellent investissement pour un superbe cadeau.

Xiaomi Redmi 12 4G (8/256 Go)

Achetez le meilleur Xiaomi pas cher du marché actuel

Xiaomi domine le marché des téléphones économiques depuis de nombreuses années. Chaque année, il lance de nouveaux modèles de la famille Redmi Note et Redmi, et s’approprie une grande part du marché. Ces Redmi 12 et Redmi 12 5G sont un pas de plus dans la gamme d’entrée qui inclut déjà la compatibilité avec les réseaux 5G.

Le Redmi 12 4G est un téléphone monté dans un corps d’une épaisseur de seulement 8,2 mm et d’un poids de 198 grammes. Son grand écran rend difficile la tenue et l’utilisation à une seule main, mais il est très confortable à regarder et à manipuler à deux mains. Le corps est recouvert de plastique résistant aux rayures et aux éclaboussures. Le lecteur d’empreintes se trouve sur le côté de l’appareil.

Son écran est de type LTPS avec une diagonale de 6,79″ et une résolution Full HD+. Nous avons un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui nous permet de voir tout le contenu de manière plus fluide que jamais dans la gamme basse. La luminosité de 550 nits est suffisamment élevée pour une utilisation en plein jour et à l’extérieur.

Avec environ 255 000 points dans le test Antutu, ce Redmi 12 est capable d’atteindre une très bonne performance pour des tâches simples et basiques telles que la navigation, la lecture, la musique, les messages et le multimédia. Ce modèle intègre le processeur Helio G88 de MediaTek, 8 Go de RAM et un stockage interne de 256 Go extensible jusqu’à 2 To avec des cartes microSD.

Si la personne à qui vous offrez ce téléphone a l’habitude de faire des photos de famille et des selfies en voyage, la section photo de ce Redmi 12 lui sera très utile. Il dispose à l’arrière d’un triple appareil photo composé d’une lentille Samsung de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Vous pourrez enregistrer des vidéos en haute résolution et prendre des photos avec HDR en contre-jour sans problème. Pour les selfies, la caméra frontale de 8 MP est suffisante.

Comme tous les Redmi et Redmi Note, ce modèle dispose également d’une batterie de 5000 mAh. Elle peut nous offrir une autonomie d’environ 2 jours, voire une partie du troisième jour. Il est équipé d’une charge rapide discrète de 18W et d’une charge inversée de 9W pour l’utiliser comme une powerbank.

Xiaomi Redmi 12 4G (8/256 Go)

Pour finir, un téléphone portable doit disposer de toutes sortes de puces pour pouvoir être connecté au réseau de données, à votre routeur ou à d’autres appareils. C’est pourquoi ce Redmi 12 est compatible avec les réseaux 4G (5G dans le cas de l’autre modèle), NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GPS, double SIM, prise casque et infrarouge.

