Entre 300 et 400 euros, voici ces 3 superbes téléphones Android pour de nombreuses années.

Les trois sont puissants, ont de bonnes caméras et d’excellentes performances.

Pour moins de 400 euros, ils y a de nombreuses options sur le marché du mobile, mais voici mes 3 recommandations.

Avez-vous un budget de 300 à 400 euros pour un nouveau smartphone ? Après une bonne recherche, j’ai conclu que j’ai trois options très bonnes pour vous. Xiaomi, POCO et Motorola se partagent cette liste avec les téléphones les plus puissants, mis à jour et durables de la gamme moyenne à haut de gamme sous Android.

Vous n’aurez pas besoin d’opter pour le haut de gamme le plus premium pour obtenir des performances exceptionnelles, une qualité photographique de haut niveau ou un design spectaculaire. De plus, nous avons choisi des modèles avec 256 Go de mémoire, ce qui devrait être le minimum de stockage standard dans les années à venir.

Achetez l’un de ces téléphones et ne renouvelez pas avant 2027

Nous nous sommes concentrés sur l’analyse de plusieurs téléphones récents (moins d’un an), avec plus de 700 000 points dans le test de performance Antutu et une excellente qualité photographique et de batterie. De plus, tous ces téléphones sont mis à jour vers Android 13 à ce jour et pourraient passer à Android 14 en 2024.

Xiaomi 13 Lite (8/256 GB) : le meilleur représentant de la gamme moyenne de Xiaomi est le Xiaomi 13 Lite. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide à 67W. Son atout est la double caméra frontale de 32+8 MP et son triple appareil photo arrière avec des capteurs Sony de 50 MP et grand angle. Il dispose également d’un magnifique écran Oled de 6,55″ Full HD+ avec rafraîchissement à 120 Hz.

POCO F5 (8/256 GB) : celui-ci pourrait passer pour un haut de gamme sur le marché car sa puissance est impressionnante grâce au Snapdragon 7+ Gen 2 qui dépasse les 1 100 000 points dans Antutu. Sa batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 67W vous tiendra 2 jours. Il dispose d’un triple appareil photo de 64 MP et d’un grand angle Sony avec stabilisateur optique. Son écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec rafraîchissement de 1-120Hz offre une excellente visibilité.

motorola edge 40 (8/256 GB) : la révolution de Motorola avec ce modèle est impressionnante avec son écran pOLED de 6,55″ à 144 Hz et son corps en aluminium et verre ultra fin. Sa puissance provient du Dimensity 8020 qui offre des performances exceptionnelles. Il est doté d’un double appareil photo avec stabilisateur de 50 MP et grand angle. Sa batterie de 4400 mAh avec charge rapide à 68W et recharge sans fil complète un téléphone très beau, puissant et durable.

Si vous voulez un téléphone Android mis à jour et avec un excellent design, ces trois options sont les plus appropriées si votre budget est inférieur à 400 euros. N’hésitez pas, si vous avez cet argent à investir dans un téléphone, vous aurez un téléphone pour 5 ans facilement.

