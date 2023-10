Elgato lance un téléprompteur qui sera le rêve de tout créateur de contenu

Le téléprompteur d’Elgato se connecte à la caméra de l’ordinateur et permet de lire un script, le chat ou tout autre contenu avec plus de confort.

Les créateurs de contenu pourront lire n’importe quel texte avec plus de confort grâce à cet appareil d’Elgato.

Produire des vidéos de manière professionnelle depuis chez soi est beaucoup plus simple grâce à la dernière invention d’Elgato, l’une des filiales de Corsair. L’appareil s’appelle Elgato Prompter et, comme son nom l’indique, c’est un téléprompteur compact qui peut être connecté à l’ordinateur pour afficher un script, le chat de Twitch et, en général, n’importe quel texte que l’utilisateur souhaite lire confortablement.

Ce téléprompteur compact est le rêve de tout créateur de contenu, qui pourra lire les textes de manière beaucoup plus confortable et naturelle. Il lui suffira de le connecter à la caméra de l’ordinateur et de le placer dans un endroit parfait pour la lecture, qui se fera à travers l’écran de 9 pouces qu’il intègre. Autre détail intéressant de cet Elgato Prompter, il est déjà en vente à un prix très attractif, 299,99 euros.

Voici le téléprompteur d’Elgato pour les streamers

Si l’on pense à un téléprompteur, on imagine un appareil de grande taille que l’on voit généralement sur les plateaux de télévision. Cela peut sembler être un produit exclusif à la production audiovisuelle professionnelle, mais la réalité est qu’il existe différents modèles parmi lesquels choisir en fonction des caractéristiques de votre travail. Si vous êtes un streamer qui travaille depuis chez vous ou depuis un petit studio, vous serez intéressé de savoir qu’il existe un téléprompteur compact et abordable créé par Elgato.

Cette entreprise, filiale de Corsair, vient de présenter Elgato Prompter. Ce téléprompteur compact est idéal pour les créateurs de contenu qui souhaitent établir un contact visuel plus naturel avec leur public tout en lisant un script ou le chat avec les commentaires. Comme l’appareil se connecte à la caméra ou à la webcam, le streamer n’a pas besoin de détourner le regard pour poursuivre son discours ou pour lire en direct les mentions de ses followers.

Comme le rapporte Corsair sur son blog, ce curieux téléprompteur se connecte à l’ordinateur, depuis lequel il est alimenté en texte qui s’affichera ensuite sur son écran de 9 pouces. Ce n’est pas une taille spectaculaire, mais c’est suffisant pour lire le contenu avec confort. Par exemple, vous pourrez suivre le script de votre programme sans avoir besoin de perdre d’espace sur l’écran de votre ordinateur.

Elgato a développé le programme Camera Hub, à partir duquel les utilisateurs peuvent personnaliser au maximum l’expérience avec le téléprompteur. Par exemple, ils peuvent organiser le contenu qui apparaîtra à l’écran et personnaliser l’apparence du texte avec différentes options. De plus, avec le complément Elgato Stream Deck, disponible sur iPhone et iPad, vous pouvez choisir si vous souhaitez contrôler le téléprompteur avec une touche ou avec d’autres éléments.

En plus des créateurs de contenu, Elgato Prompter est un appareil très utile pour ceux qui participent régulièrement à des appels vidéo. En effet, ce téléprompteur peut également diffuser des appels vidéo, ce qui permet à l’utilisateur de maintenir un contact visuel plus naturel et direct avec les autres participants. En somme, c’est un appareil utile dans différentes situations.

Jeff Stegner, responsable produit chez Elgato, a très bien expliqué l’importance de ce téléprompteur innovant : « Pendant de nombreuses années, les téléprompteurs pour les consommateurs ne proposaient que la moitié de l’équipement et il fallait avoir un smartphone ou une tablette. Pendant ce temps, les appareils de studio avec écran intégré étaient trop chers pour la plupart des créateurs. Prompter offre le meilleur des deux mondes ».

Si vous souhaitez professionnaliser la façon dont vous diffusez du contenu, vous pouvez dès maintenant acheter cet appareil sur le site web d’Elgato. Il est proposé à un prix de lancement de 299,99 euros, avec une livraison gratuite et 60 jours pour le retour. Ne vous inquiétez pas de la compatibilité, car il fonctionne avec n’importe quelle caméra que vous utilisez. Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, n’oubliez pas que vous pouvez transformer votre téléphone en téléprompteur avec ces applications.