Tout ce que vous devez savoir sur les widgets interactifs de macOS Sonoma

Les widgets sur macOS Sonoma ont totalement révolutionné notre façon d’utiliser notre Mac.

Les widgets sur macOS Sonoma sont également interactifs

Avec l’arrivée de macOS Sonoma, Apple a complètement changé la façon dont nous utilisons notre Mac grâce à des fonctionnalités telles que les sites Web qui peuvent se transformer en applications et nous permettre d’avoir Netflix ou des widgets interactifs, que l’on peut désormais placer sur le bureau.

Comment utiliser les widgets interactifs sur macOS Sonoma

Le fait que macOS Sonoma ait ajouté la possibilité d’ajouter des widgets sur le bureau ne signifie pas qu’ils ont disparu du Centre de notifications, mais c’est un système hybride et nous pouvons choisir celui qui nous convient le mieux. Pour déplacer un widget de la section des notifications, il suffit de le faire glisser sur le bureau et de le positionner où nous le souhaitons.

Mais nous pouvons non seulement ajouter des widgets sur le bureau en les déplaçant depuis le Centre de notifications, mais nous pouvons également le faire en faisant un clic droit n’importe où vide et en cliquant sur Modifier les Widgets. En cliquant sur cette option, une galerie avec tous les widgets disponibles que nous pouvons ajouter sur le bureau sera déployée. De plus, grâce aux excellentes fonctionnalités de continuité, ceux de notre iPhone seront également disponibles dans toutes les tailles.

Le meilleur de ces widgets est qu’ils sont également interactifs, tout comme dans iOS et iPadOS 17. Cela signifie que non seulement ils nous donnent des informations précieuses, mais nous pouvons également effectuer des actions avec eux. Depuis le contrôle de nos accessoires HomeKit avec le widget Maison, la réalisation de tâches avec le widget Rappels, ou l’exécution de Raccourcis avec l’application Raccourcis.

Il faut également noter qu’en cliquant avec le bouton droit sur l’un des widgets que nous avons sur le bureau, un menu avec différentes options se déroulera qui nous permettront de les personnaliser, tout comme sur l’iPhone ou l’iPad. Un menu d’options qui permet également de supprimer le widget si nous ne le souhaitons pas sur notre bureau.

Un autre aspect à souligner des widgets interactifs de macOS Sonoma est qu’ils ne sont pas intrusifs, si nous plaçons une fenêtre devant, ils deviendront automatiquement transparents pour s’adapter à la couleur d’arrière-plan que nous avons. Cependant, cela peut être modifié dans les Paramètres système en visitant la section Bureau et Dock > Style de widget et en choisissant entre Automatique, Monochrome ou Couleur.