Ça cartonne : ce bracelet intelligent règne dans la section sportive d’Amazon

C’est l’un des meilleurs smartbands du moment avec un écran renouvelé et une grande autonomie.

La Smart Band 8 est un excellent bracelet intelligent qui a battu des records de ventes sur Amazon pendant le Prime Day d’octobre.

Si vous avez besoin de suivre vos pas, votre fréquence cardiaque à tout moment et de pouvoir consulter vos notifications sans avoir à prendre votre téléphone, ce bracelet est votre prochain achat. Après une semaine où le Prime Day d’octobre était dominant, Xiaomi a placé sa Smart Band 8 en tête de la catégorie des sports.

Actuellement, son prix est de 39,99 euros sur Amazon dans ses deux couleurs (beige et noir), bien que vous puissiez également l’acheter chez MediaMarkt ou sur le site officiel de Xiaomi au même prix. De plus, ce nouveau modèle dispose d’une nouvelle gamme de bracelets pour poignet, cou ou chaussures très variée.

Achetez le bracelet intelligent avec le plus grand nombre de ventes sur le marché actuel

Depuis la première Mi Band lancée par Xiaomi il y a de nombreuses années, le marché des bracelets intelligents d’activité et de pas a été dominé par un seul fabricant. Ce n’est que récemment que HUAWEI et d’autres ont animé ce segment avec des modèles d’écrans plus grands (smartbands hybrides), plus proches d’une montre intelligente, qui ont attiré de nouveaux acheteurs.

Cette Smart Band 8 de Xiaomi suit la lignée de la septième édition en élargissant considérablement son écran et ses possibilités de personnalisation. Son panneau est de type AMOLED avec des dimensions de 1,62″ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sa puissance est telle que le fonctionnement de son système est totalement fluide et rapide.

Cette fois, la Smart Band 8 peut être portée à la fois au poignet et au cou comme un pendentif ou dans une sangle spéciale sur les lacets de vos chaussures. De cette façon, nous n’aurons plus besoin de montrer le bracelet à tout moment, nous pourrons suivre nos pas de manière plus discrète.

La Smart Band 8 reste un bracelet résistant à l’eau, avec une pression allant jusqu’à 5 ATM ou 50 mètres de profondeur. Ses bracelets officiels en silicone résistent à l’épreuve du temps, et son boîtier en polycarbonate avec finition métallique lui confère une allure plus haut de gamme.

Vous disposerez de plus de 150 modes sportifs pour pratiquer à la maison, en plein air ou à la salle de sport. Sports et activités aquatiques, course à pied, tapis de course, vélo ou yoga sont parmi les façons dont vous pouvez enregistrer votre activité de manière efficace et précise.

Sa batterie est ce que les Mi Band de Xiaomi ont le mieux géré depuis le premier modèle. Malgré l’ajout de capteurs supplémentaires et d’un écran plus grand, nous disposons d’une autonomie de 16 jours qui pourrait atteindre 20 jours avec une utilisation de base. Cependant, si nous l’utilisons pour nous entraîner et enregistrer toutes sortes de paramètres chaque jour, l’autonomie pourrait descendre à 9 jours.

Enfin, sachez que cette Smart Band 8 est équipée de capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang, de pas et de qualité du sommeil soutenus par un accéléromètre de haute précision. De plus, son écran dispose de la fonction AOD (always on display) pour afficher l’heure et la date en continu sans avoir à réveiller la montre. En mode AOD, la batterie durera 6 jours.

