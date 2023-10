Le scooter le plus puissant de Xiaomi atteint un nouveau bas pendant quelques heures: 700W de puissance et 55 km d’autonomie

Il a un design très pratique pour se déplacer en ville, une puissance pour le faire rapidement et une autonomie jamais vue, en plus d’une réduction de plus de 200 euros.

Ce scooter électrique Xiaomi peut être plié pour le ranger confortablement dans la voiture, à la maison ou au bureau.

Si vous souhaitez changer complètement la façon dont vous vous déplacez en ville, une trottinette électrique est le meilleur moyen de transport que vous pouvez choisir. Ils sont parfaits pour éviter les embouteillages, ils se rangent facilement dans n’importe quel coin au lieu de passer des heures à chercher une place de parking et vous pouvez les recharger chez vous au lieu de dépenser une fortune en essence.

L’une des meilleures trottinettes électriques du moment est la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, qui allie un design confortable et solide à une puissance impressionnante et une autonomie jamais vue auparavant. Il peut aller jusqu’à 25 kilomètres par heure, même dans des pentes avec une inclinaison de 20%, et se déplacer sur une distance de 55 kilomètres avant d’épuiser sa batterie. Le meilleur ? Il bénéficie d’une réduction impressionnante sur la boutique officielle de Xiaomi, ce qui vous permet de l’acheter pour seulement 589,99 euros.

Pendant ce dimanche 22 octobre, vous pouvez acheter la meilleure trottinette Xiaomi avec une réduction de 210 euros. Tout ce que vous avez à faire est de profiter de la réduction en store et de utiliser également le code de réduction de 10 euros actuellement disponible. Vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous le recevrez en seulement quelques jours, c’est un achat idéal. Aucun autre store ne peut égaler ce prix, car chez PcComponentes, il coûte généralement autour de 650 euros et chez MediaMarkt, il dépasse généralement les 700 euros.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une réduction incroyable pour la trottinette la plus puissante de Xiaomi

Cette trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est une excellente alternative pour se déplacer en ville pour différentes raisons. La première d’entre elles est qu’elle a une puissance incroyable de 700W qui lui permet de se déplacer jusqu’à 25 kilomètres par heure. Peu importe que le terrain soit pavé ou que vous ayez à monter une côte très raide, la trottinette a la force nécessaire pour le faire sans que vous ayez à descendre.

En fonction de l’environnement dans lequel vous circulez, vous pouvez choisir entre 3 modes de conduite différents. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de la vitesse à laquelle vous allez, car elle sera limitée automatiquement. Ces modes peuvent être configurés à partir du bouton disponible sur le guidon, qui sert également à allumer la trottinette, l’éteindre et allumer le phare avant. Au-dessus de ce bouton se trouve un écran multifonction où vous verrez les informations les plus importantes, de la vitesse à la batterie restante.

Parmi les caractéristiques distinctives de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro en promotion, on trouve également une autonomie de 55 kilomètres. Alors qu’il est habituel de voir une autonomie de 25-30 kilomètres sur d’autres trottinettes de la marque chinoise, il est surprenant que celle-ci puisse parcourir jusqu’à 55 kilomètres avant que la batterie ne s’épuise. Cela signifie que vous pourrez aller au travail, faire des courses ou rendre visite à un ami sans vous soucier de devoir recharger la batterie avant de rentrer à la maison.

Vous ferez le bon choix en achetant l’Electric Scooter 4 Pro pour son design confortable et résistant. Il est équipé d’un guidon plus large qui offre une prise plus sûre, ainsi que d’un corps en aluminium aérospatial qui le rend à la fois léger et résistant aux chocs. Il est également équipé d’un système de freinage double qui garantit une grande sécurité lors de la circulation, ainsi que de pneus de 10 millimètres qui se scellent automatiquement en cas de crevaison.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Lorsque vous vous déplacez avec cette trottinette électrique, les autres vous verront parfaitement grâce à son phare avant, à son feu arrière et aux réflecteurs montés à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Enfin, sachez que vous pouvez connecter la trottinette à votre téléphone pour la verrouiller à distance, consulter les statistiques d’utilisation et mettre à jour son firmware.

Il ne fait aucun doute que le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est l’une des meilleures trottinettes électriques de Xiaomi. C’est pourquoi son achat nous semble tout à fait judicieux maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de plus de 200 euros sur la boutique Xiaomi. Ces 589,99 euros sont un prix qui n’est pas souvent pratiqué, c’est donc le moment d’en profiter. N’oubliez pas d’appliquer le code de réduction supplémentaire de 10 euros et que l’offre se termine ce dimanche 22 octobre.

