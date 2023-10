Les 5 meilleures alternatives à TDT Channels pour regarder la TDT en ligne

Je vais vous présenter les cinq alternatives les plus recommandées à l’application TDT Channels.

Dans ce guide, je vais vous montrer cinq alternatives à TDT Channels, une application qui vous permet de regarder la télévision numérique terrestre en ligne de manière confortable et sur la plupart des systèmes. Mais si vous préférez vous en passer pour une raison quelconque, continuez à lire attentivement ce que je vais vous raconter ici.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons d’accéder à la TDT en ligne à partir de vos appareils et gratuitement, sans avoir besoin d’utiliser TDT Channels. De cette façon, vous pourrez profiter de vos chaînes préférées sur différentes plates-formes, comme le mobile ou l’ordinateur. Si vous voulez plus de polyvalence pour regarder la télé, les propositions que je vous présente ici vous intéresseront.

Alternatives à TDT Channels pour regarder la TDT en ligne

Dans les sections suivantes, vous trouverez plusieurs applications et sites web qui vous permettent d’accéder à vos chaînes préférées depuis l’ordinateur ou le mobile. Ne les manquez pas !

Tivify

Tivify est l’une des meilleures alternatives à TDT Channels que vous devriez envisager actuellement. En quoi se distingue-t-elle ? D’une part, elle propose plus de 170 chaînes disponibles, offrant un accès à l’ensemble du contenu de la télévision gratuitement ou moyennant des abonnements abordables.

L’un des points forts de Tivify est sa polyvalence en termes de plateformes compatibles. Vous pouvez accéder à ce service sur Android TV, Android, iOS, Amazon Fire TV et Google Chrome, ce qui signifie qu’importe le système que vous utilisez, Tivify est présent.

Tivify propose une variété d’abonnements pour s’adapter à vos besoins et préférences. Son abonnement gratuit vous permet d’accéder à une large gamme de chaînes TDT en clair sans sacrifier la qualité. Pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires, les abonnements payants sont abordables et en valent la peine. Le plan Tivify Plus, à seulement 23,88 euros par an, vous donne un accès complet à toutes les chaînes régulières de la TDT, tandis que le plan Premium, à 7,99 euros par mois, débloque toutes les options.

Sur Tivify, vous trouverez, entre autres, les chaînes suivantes :

La 1

La 2

Antena3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

RTVE 24H

324

TV3

Canal Sur

Telemadrid

TVG

Aragon TV

ETB

IB TV

Canal Extremadura

Canal Castilla La Mancha

La 7

A7

SX3 33

LaOtra

8Madrid

8TV

Canal 4

Fibwi

TDP

Barça TV

Sevilla FC Televisión

Betis TV

Esport3

TorosTV

Motorvision

MMA TV

Nova

Neox

A3Series

F.

Energy

Divinity

BeMad

Paramount Channel

Verdi Classics

CinesVerdi TV

Cine FeelGood VerdiTV

F&C

LaCorriente

Il est cependant important de noter que les chaînes d’Atresmedia et de Mediaset nécessitent l’abonnement Tivify Plus.

Kodi

Tivify a l’air bien, n’est-ce pas ? Cependant, si vous n’êtes pas convaincu pour une raison quelconque, vous avez toujours Kodi à votre disposition. La meilleure façon de le faire est avec un addon appelé PVR IPTV Simple Client. Une fois installé, vous pourrez ajouter les listes de TDT Channels, situées à cette adresse : https://www.tdtchannels.com/lists/tv.m3u8

TiviMate

Une autre option similaire à la précédente consiste à télécharger une application qui fonctionne avec des listes IPTV. Une qui vaut le coup d’œil est TiviMate IPTV Player, qui est disponible sur Google Play. Son interface est conçue pour les grands écrans, vous pourrez donc en profiter sans problème sur votre téléviseur.

La procédure est la même que celle que vous devez suivre avec Kodi, c’est-à-dire mettre en place la liste IPTV correspondante avec toutes les chaînes TDT. Vous pouvez utiliser la même liste que celle que j’ai mentionnée dans la section précédente.

Application officielle de chaque groupe

Les groupes médiatiques disposent, en France, d’applications qui donnent accès aux émissions de leurs chaînes respectives. Voici une liste des principales plateformes du marché :

RTVE Play . C’est le service de Radio Televisión Española qui vous permet de regarder son contenu en ligne. En plus de pouvoir regarder du contenu sur le web, vous pouvez télécharger leurs applications pour Android et iOS.

. C’est le service de Radio Televisión Española qui vous permet de regarder son contenu en ligne. En plus de pouvoir regarder du contenu sur le web, vous pouvez télécharger leurs applications pour Android et iOS. Atresmedia Player . Offre un accès aux contenus d’Atresmedia, y compris les émissions en direct de chaînes telles que Antena 3, La Sexta, Nova, et plus encore. Il propose également du contenu avec des annonces et des options de paiement. Vous pouvez le trouver sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS.

. Offre un accès aux contenus d’Atresmedia, y compris les émissions en direct de chaînes telles que Antena 3, La Sexta, Nova, et plus encore. Il propose également du contenu avec des annonces et des options de paiement. Vous pouvez le trouver sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS. MiTele . Le service de Mediaset qui donne accès à des chaînes de TDT telles que Telecinco, Cuatro et bien d’autres. Il propose des options premium débloquées par abonnement. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS.

. Le service de Mediaset qui donne accès à des chaînes de TDT telles que Telecinco, Cuatro et bien d’autres. Il propose des options premium débloquées par abonnement. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS. Telemadrid. Vous permet de regarder en direct les émissions des chaînes du groupe Telemadrid. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS.

Vous permet de regarder en direct les émissions des chaînes du groupe Telemadrid. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS. TV3 . Offre un accès à toutes les chaînes en catalan de la société, comme TV3, 324, Esport3, 33, Super3 et TV3CAT. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS.

. Offre un accès à toutes les chaînes en catalan de la société, comme TV3, 324, Esport3, 33, Super3 et TV3CAT. Disponible sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS. EITB . Le groupe public de télévision basque propose les émissions ETB1, ETB2 et ETB Basque. Leurs contenus et directs sont disponibles sur leur site web, ainsi que sur leurs applications pour Android et iOS.

. Le groupe public de télévision basque propose les émissions ETB1, ETB2 et ETB Basque. Leurs contenus et directs sont disponibles sur leur site web, ainsi que sur leurs applications pour Android et iOS. À Punt : Après la disparition de Canal 9, À Punt est l’entité publique de télévision de la Communauté valencienne. Les directs sont disponibles sur leur site web officiel et sur des applications pour Android et iOS.

Les autres chaînes autonomes ont publié des applications pour les appareils mobiles et diffusent leurs directs sur leurs sites respectifs. Je vous conseille de consulter la page officielle de chaque entité pour découvrir quelles options vous avez pour regarder les directs. Cependant, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie à chercher des liens, l’option suivante vous intéresse beaucoup.

Sites web avec des liens officiels

La dernière proposition que je vous fais est de consulter l'un des sites web qui recueillent les liens officiels de chaque chaîne. Le meilleur de ces sites est qu'ils ont organisé toutes les émissions pour que l'utilisateur puisse les trouver très facilement.