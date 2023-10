Avec ces 3 téléphones, vous ne vous tromperez pas : je les ai testés en profondeur et je ne me lasse pas de les recommander.

Je vous recommande 3 téléphones mobiles de différents prix que j’ai pu tester et qui ont quelque chose en commun : ce sont tous d’excellents achats.

Pendant mon passage sur Netcost-security.fr, j’ai eu la chance d’analyser de nombreux dispositifs technologiques, en particulier des téléphones mobiles. Parmi eux, aujourd’hui je recommande uniquement l’achat de 3 smartphones de différents prix qui continuent de me plaire. Ce sont des téléphones qui coûtent environ 200, 300 et 900 euros, donc vous pourrez choisir parmi eux en fonction de votre budget.

En plus d’obtenir des téléphones très complets dans leur gamme, vous économiserez également une somme importante d’argent lors de l’achat de chacun d’eux. En effet, ils bénéficient de réductions allant jusqu’à 170 euros, ce qui est spectaculaire. Je vais maintenant vous expliquer quels sont ces téléphones et pourquoi je les aime tant. Gardez à l’esprit qu’ils peuvent être de bons achats pour vous et également pour offrir si vous souhaitez vous démarquer.

Si vous voulez dépenser moins de 200 euros pour votre nouveau téléphone, je vous recommande le Redmi Note 12 5G. Je pense que c’est un terminal très complet pour son prix, commençant par un design agréable qui est également très confortable à utiliser. Je dois également mettre en évidence la qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces, qui surprend par sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement élevé de 120 hertz.

Avec ce Redmi Note 12 5G, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans problème, et même jouer à quelques jeux. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu’il vous offre la 5G pour moins de 200 euros, ce qui en réalité l’un des meilleurs téléphones pas cher avec 5G. Si vous voulez l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, il vaut mieux utiliser son appareil photo arrière de 48 mégapixels.

Lors de l’analyse du Redmi Note 12 5G, j’ai également découvert qu’il a une batterie de 5 000 mAh qui offre 2 jours d’utilisation sans problème. Il a donc une autonomie très étendue accompagnée de la charge rapide de 33W. Ce smartphone de Xiaomi est disponible à partir de 279,99 euros, mais vous pouvez l’acheter régulièrement pour 170-180 euros sur AliExpress Store et sur Amazon.

L’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme que j’ai testés est le Samsung Galaxy A34 5G. Il m’a totalement convaincu par la bonne expérience qu’il offre dès que nous le sortons de la boîte, avec un design magnifique dans la couleur violette que j’ai essayée. La même bonne impression m’a été laissée par son écran AMOLED, idéal pour regarder du contenu multimédia en raison de sa netteté, de la vivacité de ses couleurs et de sa fluidité.

Le processeur MediaTek Dimensity 1080 est responsable de fournir de bonnes performances, ainsi que de la connectivité 5G. Comme je l’ai mentionné dans l’analyse de ce Samsung Galaxy A34 5G, c’est un smartphone que vous pouvez utiliser pour discuter, rechercher des informations, jouer et bien plus encore. L’autonomie n’est jamais un problème car la batterie de 5 000 mAh dure 2 jours.

J’aime également les performances de son appareil photo principal, avec de très bons résultats dans des situations bien éclairées. En fin de compte, il a un très bon rapport qualité-prix, surtout maintenant qu’il est disponible à partir de 270-280 euros sur Amazon et PcComponentes. Si nous considérons qu’il est initialement vendu à partir de 399 euros, vous économisez environ 130 euros sur votre achat.

Si vous voulez profiter de l’une des meilleures expériences du marché, je vous conseille d’acheter le Sony Xperia 5 IV. Il a un design qui vous plaira si vous préférez les téléphones compacts, avec une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de seulement 172 grammes. Ce smartphone Sony est axé sur la création et la consommation de contenu multimédia, d’où son écran AMOLED spectaculaire qui affiche des images d’excellente qualité.

Il est équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, vous pouvez donc utiliser le téléphone pour exécuter n’importe quelle application, aussi lourde soit-elle. Bien qu’il soit mince et léger, il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir toute la journée sans problème. En ce qui concerne la charge rapide, elle est de 30W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

J’aime aussi le système avancé de caméras de ce Sony Xperia 5 IV, c’est un excellent appareil pour prendre des photos et des vidéos. Une autre raison pour laquelle je vous le recommande est que, comme il est déjà sorti depuis un an, vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher maintenant. Son prix d’origine est de 1 049 euros, mais il est généralement autour de 879 euros sur Amazon actuellement.

