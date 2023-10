Le téléphone portable le plus puissant et économique du marché est cet OnePlus avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de mémoire

Aucun téléphone actuel ne peut rivaliser avec ce téléphone en termes de puissance brute, et même en termes de mémoire RAM.

Le OnePlus Ace 2 Pro est une bête à tous les niveaux, avec un grand écran, une charge ultra-rapide et une bonne quantité de stockage.

Dans le marché des téléphones mobiles, les processeurs s’améliorent chaque année, la mémoire RAM augmente et le stockage de base commence à un niveau plus élevé. En d’autres termes, chaque année les exigences sont plus élevées, ce qui rend les téléphones mobiles de plus en plus puissants en général. C’est pourquoi la gamme moyenne actuelle pourrait surpasser la gamme haut de gamme d’il y a quelques années.

C’est pourquoi je me suis intéressé à connaître le téléphone qui a obtenu la meilleure note dans le test de performance d’Antutu. Pourquoi un téléphone peut-il avoir une meilleure note que les autres dans ce test ? Vous n’imaginiez probablement pas que ce téléphone pourrait être un OnePlus (avant de lire le titre), mais c’est bien le cas et il a été mis en vente en août de cette année, bien qu’il ne soit pas encore arrivé (et n’arrivera pas) sur notre territoire.

Découvrez et obtenez le téléphone le plus puissant à ce jour pour moins de 550 euros

En termes d’utilisation quotidienne, ce OnePlus n’est peut-être pas le plus puissant du marché, mais sur le papier il l’est et après avoir passé les tests d’Antutu. Ce OnePlus Ace 2 Pro obtient un score spectaculaire de 1 733 013 points dans ce test grâce à son processeur de dernière génération, sa grande mémoire RAM et les autres composants.

Mais venons-en à l’essentiel. Ce OnePlus Ace 2 Pro a un corps en plastique et en métal d’à peine 9 mm d’épaisseur et pèse 210 grammes. Il se sent solide dans la main et très froid en raison du métal. Il est disponible en noir et en vert avec une finition électrique, très similaire au OnePlus 11.

Sa puissance est en grande partie due au processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, une bête de 4 nm qui atteint une vitesse d’horloge de 3,2 GHz. Ce téléphone est disponible en trois versions de RAM et de stockage, avec une version ultra de 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de mémoire UFS 4.0. Son processeur graphique est le célèbre Adreno 740.

Visuellement, il a ce qui se fait de mieux sur le marché avec un écran Amoled de 6,74″ avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 1600 nits, est protégé par le Gorilla Glass 5 et son verre présente une double courbure. Il intègre deux haut-parleurs très puissants et de grande définition, ainsi que des microphones pour l’annulation du bruit lors des appels.

En ce qui concerne la photographie, nous n’avons aucune plainte. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur optique, capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, grand angle + macro Sony de 8 MP et mode portrait. Son appareil photo frontal Samsung de 16 MP fait le reste avec des selfies spectaculaires avec effet de profondeur.

Ce modèle bénéficie d’une des charges les plus puissantes et les plus rapides du marché. Sa batterie a une capacité de 5080 mAh et peut nous offrir 2 jours d’autonomie facilement, mais vous pourrez la charger avec une puissance de 150W. C’est-à-dire qu’elle peut passer de 0 à 100% en moins de 15 minutes.

➡️ Voir l’offre sur le OnePlus Ace 2 Pro

Ce téléphone est livré avec Android 13, mais sans les services Google qui peuvent être ajoutés avec certaines méthodes facilement. Enfin, en termes de connectivité, il dispose de ce que tout téléphone haut de gamme a : 5G, NFC, GPS, double SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.3 et infrarouge.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.