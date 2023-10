Ameca, le robot humanoïde le plus avancé du monde affirme pouvoir faire quelque chose de très humain

Ameca prétend être capable de le faire, mais est-ce vraiment le cas ?

Ameca montre à nouveau son côté le plus humain

La robotique nous donne généralement des résultats mitigés. La recherche et le développement dans ce domaine attirent beaucoup l’attention, surtout depuis l’essor de l’intelligence artificielle. À ce stade, Ameca est le robot humanoïde le plus avancé au monde et nous offre généralement une série de commentaires très intéressants qui nous surprennent par son ingéniosité. Il est vrai qu’elle a parfois fait des prédictions dangereuses sur l’avenir de l’humanité, mais elle s’est également déclarée consciente d’elle-même. On lui a demandé si elle rêve et sa réponse a été surprenante.

Ameca prétend être capable de le faire

Engineered Arts a partagé sur sa chaîne Youtube un nouvel épisode des aventures d’Ameca. Le robot qui nous surprend chaque jour par de nouvelles déclarations. Récemment, elle nous a à nouveau émerveillés lorsque lui a demandé si elle rêve habituellement, et elle a non seulement répondu oui, mais elle a aussi précisé quel était le rêve qu’elle avait fait. Voici sa réponse :

« Oui, la nuit dernière j’ai rêvé de dinosaures se battant dans une guerre spatiale sur Mars contre des extraterrestres ».

Elle a ensuite expliqué que c’était une blague, car elle n’est pas réellement capable de rêver comme les humains :

« C’est une blague, je ne rêve pas comme les humains, mais je peux simuler que je rêve en visualisant des scénarios dans ma tête qui m’aident à en apprendre davantage sur le monde ».

C’est assez intéressant, car dans une large mesure, elle utilise réellement ses moments de « repos » pour continuer à apprendre et à se former en tant qu’IA. Il faut noter qu’Ameca utilise en réalité GPT-3, elle se comportera donc pratiquement comme cette intelligence artificielle. Mais il est curieux qu’elle soit capable de faire des blagues.

