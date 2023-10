Voici les 10 meilleures nouvelles applications pour Android qui sont arrivées sur Google Play ces dernières semaines

Marre des applications Android habituelles? Découvrez ces 10 nouvelles applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui en valent vraiment la peine.

Si vous êtes du genre à naviguer sur Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car nous avons sélectionné pour vous aujourd’hui les meilleures applications gratuites arrivées sur la boutique Google au cours des dernières semaines.

Cette fois-ci, nous avons rassemblé pour vous un total de 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’atterrir sur Google Play et que vous ne devriez pas négliger.

Lipix – Photo Collage & Editor

La première application de cette liste est Lipix, un éditeur d’images complet pour Android qui vous permet de créer toutes sortes de collages avec des photos et de les partager facilement avec vos amis via Instagram, Facebook ou X (l’ancien Twitter).

Pour faciliter la création de collages, cette application gratuite comprend 90 modèles personnalisables disponibles dans différentes proportions (1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 2:1), 54 effets pour les bordures de vos créations, 12 types d’effets différents et une multitude de émoticônes et de stickers à ajouter à vos collages.

Google Play Store | Lipix – Photo Collage & Editor

Téléchargeur de musique MP3

Si vous cherchez depuis longtemps une application gratuite vous permettant de télécharger et écouter votre musique préférée, vous devriez essayer Téléchargeur de musique MP3, car grâce à cette application vous pourrez chercher vos chansons préférées et les télécharger en qualité MP3, les écouter à tout moment et créer des listes de lecture intelligentes qui vous aideront à découvrir de nouveaux morceaux des genres musicaux que vous aimez le plus.

Téléchargeur de musique MP3 est une application totalement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Téléchargeur de musique MP3

MagicArt – Générateur d’art IA

Nous voyons de plus en plus d’applications de création d’images utilisant l’IA et la dernière application de ce type arrivée sur le Play Store est MagicArt, un outil qui dispose d’une vaste bibliothèque de styles artistiques tels que peinture abstraite, bande dessinée, anime, modélisations 3D ou créations en noir et blanc qui vous permettra de générer des images totalement originales que vous pouvez utiliser pour personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone ou votre avatar sur les réseaux sociaux.

MagicArt est une application free-to-play, car elle propose de la publicité intégrée et des achats in-app allant de 3,49 euros à 16,99 euros vous permettant de débloquer toutes ses fonctionnalités.

Google Play Store | MagicArt – Générateur d’art IA

Edge Lighting & Border Light

Si vous regrettez le voyant lumineux des téléphones qui vous prévenait des notifications, vous devriez essayer Edge Lighting & Border Light, une application gratuite qui affiche une bande de lumière sur les bords de l’écran lorsque vous recevez une notification.

De plus, cette application vous permet de personnaliser l’éclairage des bords, car vous pouvez configurer la couleur, la luminosité et l’effet et choisir parmi une grande variété d’options telles que la lumière courante, la lumière clignotante et la lumière en forme. De plus, cette application vous permet également de configurer un fond d’écran dynamique pour créer un écran d’accueil vraiment unique.

Google Play Store | Edge Lighting & Border Light

Loriini: Apprendre les langues

Si vous n’êtes convaincu ni par Duolingo ni par Memrise, nous vous invitons à essayer Loriini, une application gratuite d’apprentissage des langues qui vient d’arriver sur Google Play et qui vous permet de pratiquer des conversations dans quatre langues: anglais, espagnol, français et allemand.

Loriini propose différents niveaux de difficulté pour l’adapter à votre aisance conversationnelle dans ces langues et affiche des commentaires sur votre prononciation afin de vous améliorer en pratiquant.

Google Play Store | Loriini: Apprendre les langues

AI Song Cover: Musique AI Voice

La deuxième application de cette liste basée sur l’intelligence artificielle est AI Song Cover, un outil incroyable qui vous permet de créer vos propres reprises musicales en remplaçant la piste vocale originale d’une chanson par les voix de vos chanteurs et personnages célèbres préférés.

AI Song Cover est une application totalement gratuite avec des annonces, mais elle propose également une série d’achats in-app allant de 3,99 euros à 22,99 euros grâce auxquels vous pourrez débloquer des fonctionnalités supplémentaires et exploiter pleinement cette application.

Google Play Store | AI Song Cover: Musique AI Voice

AniHd Aesthetic Cute Wallpaper

Si, comme nous, vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone Android avec des fonds d’écran originaux et variés, nous vous recommandons d’essayer AniHd Aesthetic Cute Wallpaper, une application gratuite qui vous offre un catalogue très étendu de fonds d’écran de toutes sortes en qualité 4K.

Cette application est particulièrement recommandée si vous aimez les animes, car elle dispose d’une collection très large d’images basées sur des titres tels que Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Demon Slayer ou Tokyo Revengers.

Google Play Store | AniHd Aesthetic Cute Wallpaper

Phone Take a Photo

Phone Take a Photo est une application curieuse qui vous permet de prendre des photos et enregistrer des vidéos sans ouvrir l’application appareil photo de votre téléphone, car elle utilise une IA de reconnaissance vocale pour exécuter ces actions.

Ainsi, grâce à cette application, il vous suffit de dire « prendre une photo » pour capturer une photographie et « Démarrer l’enregistrement » et « Arrêter l’enregistrement » pour commencer l’enregistrement d’une vidéo ou le stopper.

Phone Take a Photo est une application gratuite sans publicité, mais avec des achats in-app allant de 3,39 euros à 5,49 euros, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Play Store que nous vous proposons ci-dessous.

Google Play Store | Phone Take a Photo

AyudaChat IA

AyudaChat IA est un assistant personnel basé sur ChatGPT, l’IA développée par OpenAI, qui vous aidera dans toutes sortes de tâches telles que gérer vos finances, planifier un voyage, traduire un texte, écrire des paroles de chansons, trouver un nouvel emploi, prendre soin de votre santé ou programmer une application.

De plus, cette application gratuite propose également différents jeux pour vous divertir tels que Akinator, Guess Who, Tic-Tac-Toe, Trivia Quiz ou Dragones y Mazmorras.

Google Play Store | AyudaChat IA

Currency Buddy

Et nous terminons cette sélection de nouvelles applications pour Android avec Currency Buddy, une application simple et gratuite qui vous permet de convertir des devises entre plus de 150 monnaies du monde entier de manière rapide et facile.

Google Play Store | Currency Buddy