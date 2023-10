Apple Pencil USB-C vs 2 vs 1 : quelle est la meilleure option ?

Voici toutes les différences et similitudes entre les Apple Pencil vendus par Apple.

L’Apple Pencil USB-C est désormais une réalité

Apple a lancé hier un nouveau Apple Pencil qui est connu sous le nom d’Apple Pencil USB-C après de nombreuses rumeurs. Ce n’est peut-être pas la rénovation que nous pouvions attendre, mais il est certain qu’il rend la gamme un peu plus complète en offrant une option supplémentaire. Mais pour faire le bon choix, il est nécessaire de connaître toutes les différences qui existent entre l’Apple Pencil USB-C vs 2 vs 1.

Voici les différences entre tous les Apple Pencil

Bien que le nouveau Apple Pencil soit un modèle à mi-chemin entre la première et la deuxième génération, il présente certaines fonctionnalités qui le rendent également à prendre en compte :

Sensibilité à l’inclinaison : l’Apple Pencil USB-C ajoute également cette fonctionnalité présente dans les autres modèles. Une fonctionnalité qui permet, entre autres choses, un meilleur contrôle des traits.

: l’Apple Pencil USB-C ajoute également cette fonctionnalité présente dans les autres modèles. Une fonctionnalité qui permet, entre autres choses, un meilleur contrôle des traits. Fixation magnétique : l’Apple Pencil USB-C dispose d’une finition mate et d’un côté plat qui lui permet de s’attacher à l’iPad. Simplement s’attacher et non se recharger. Quelque chose présent dans l’Apple Pencil 2 (qui peut effectivement se recharger) et absent dans l’Apple Pencil 1.

: l’Apple Pencil USB-C dispose d’une finition mate et d’un côté plat qui lui permet de s’attacher à l’iPad. Simplement s’attacher et non se recharger. Quelque chose présent dans l’Apple Pencil 2 (qui peut effectivement se recharger) et absent dans l’Apple Pencil 1. Compatibilité avec le survol : une fonctionnalité qui nous permet d’interagir avec l’iPad sans avoir besoin de toucher l’écran et que nous retrouvons également dans l’Apple Pencil 2.

Voici les spécifications communes à l’Apple Pencil USB-C et à l’Apple Pencil 2. Cependant, il existe des fonctionnalités que le nouveau n’a pas et que la deuxième génération possède :

Sensibilité à la pression : le nouveau Apple Pencil n’est pas capable de détecter si nous appuyons ou non en dessinant ou en écrivant, contrairement à la première et à la deuxième génération. Fonction de double tap : la capacité de changer d’outil tout en écrivant d’un double tap est uniquement présente dans l’Apple Pencil 2.

Compatibilité et prix de l’Apple Pencil USB-C

L’Apple Pencil USB-C est compatible avec tous les iPads qui disposent également de ce port. C’est-à-dire les modèles suivants : iPad Pro 12,9 pouces (3e, 4e, 5e et 6e génération), iPad Pro 11 pouces (1re, 2e, 3e et 4e génération), iPad Air (4e et 5e génération), iPad mini (6e génération) et iPad (10e génération).

D’autre part, l’Apple Pencil USB-C est vendu au prix de 95 euros dans l’Apple Store et sera lancé début novembre. En revanche, l’Apple Pencil de deuxième génération est vendu au prix de 149 euros, tandis que l’Apple Pencil original est vendu au prix de 119 euros.