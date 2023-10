Four ou Air Fryer? Xiaomi les mélange dans leur dernière invention pour la cuisine

Une friteuse qui remplace l’huile par un courant d’air chaud, les Air Fryer ont tous les avantages et éliminent les inconvénients des friteuses normales, tels que les brûlures ou bien sûr la grande quantité d’huile nécessaire. Cuisiner avec une friteuse à air est plus sain, et plus rapide même que le four.

Mais il y a encore des gens qui préfèrent le four, qui est généralement la méthode la plus lente – nous parlons d’un four traditionnel de table, pas un micro-ondes. Et s’il y avait un moyen de combiner les deux, la structure d’un four avec la méthode de cuisson d’une friteuse à air ? Il y en a un, et Xiaomi l’a créé.

Xiaomi Mijia Smart Steam Oven 20L.

Mijia, la marque de Xiaomi qui se consacre à la création de meubles, d’objets et d’appareils électroménagers intelligents innovants et abordables, nous a surpris l’été dernier avec le Xiaomi Mijia Smart Steam Oven, un four intelligent qui combinait les avantages de la friture sans huile avec ceux de la cuisson à la vapeur. Et aujourd’hui, plusieurs mois plus tard, l’entreprise lance un modèle plus petit et économique, mais tout aussi polyvalent et innovant.





Le Xiaomi Mijia Smart Steam Oven 20L est pratiquement identique à son prédécesseur, à l’exception de sa capacité qui passe de 27 litres à 20 litres, et de sa puissance maximale de fonctionnement qui passe de 2 150W à 1 200W, ce qui lui permet de consommer moins d’électricité mais lui permet de fonctionner à la même température que le précédent, car il peut être réglé entre 40 degrés et 230 degrés Celsius.

Le four Air Fryer intelligent avec WiFi et NFC

Équipé de différents modes de cuisson, du classique mode de cuisson au four à un système de cuisson à la vapeur, le Mijia Smart Steam Oven de 20 litres vous permet de cuisiner comme si vous utilisiez une cocotte, grâce au plateau inférieur d’une capacité d’un litre que nous pourrons remplir d’eau, vous offrant ainsi une double alternative saine : frire sans huile ou cuire à la vapeur.

Fabriqué en acier inoxydable de type 304, le four est doté de différents contrôles physiques à partir desquels vous pouvez configurer son fonctionnement. Mais le meilleur, c’est que, comme il s’agit de Xiaomi, il est livré avec du Wi-Fi et du NFC, ce qui le rend entièrement compatible avec l’application Mi Home pour pouvoir gérer tout son fonctionnement en plus de pouvoir visualiser des dizaines de recettes depuis celle-ci.





Le nouveau Xiaomi Mijia Smart Steam Oven 20L peut déjà être acheté en Chine au prix officiel de 899 yuans, environ 116 euros au taux de change, le modèle précédent étant de 2 229 yuans, soit 300 euros au taux de change. Pour l’instant, on ignore s’il finira par arriver en version internationale, mais nous aimerions beaucoup disposer de cette nouvelle façon de cuisiner ici, sans aucun doute.