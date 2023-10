Samsung produira des millions d’écrans OLED pour les prochains iPad

Samsung devient de plus en plus fort sur le marché des écrans OLED, avec une stratégie d’avenir qui le liera aux nouveaux iPad d’Apple.

Apple prévoit de lancer des iPad avec des écrans OLED et comptera sur l’aide de Samsung pour le faire.

Samsung est une société connue principalement pour des produits tels que des téléphones mobiles, des téléviseurs intelligents et d’autres appareils technologiques. Cependant, l’entreprise est également très forte dans d’autres marchés, tels que la production d’écrans. Sa filiale, appelée Samsung Display, est le plus grand fabricant d’écrans OLED sur le marché, un règne qui semble se renforcer encore davantage dans les années à venir.

Conscient que l’utilisation de panneaux de technologie OLED augmentera dans un avenir proche, Samsung Display prévoit déjà la production de millions d’écrans OLED de génération 8 d’ici 2026. Il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour voir comment Apple, l’un des grands rivaux de Samsung, compte sur son travail pour équiper ses prochains iPad de grands écrans OLED. En effet, cela se produira en 2024, dans seulement quelques mois.

Les prochains iPad auront des écrans OLED de Samsung

Conscient de l’importance actuelle et future des écrans OLED, Samsung Display a décidé d’investir une somme importante pour maintenir son leadership sur le marché dans les années à venir. Selon The Elec, l’entreprise prévoit un investissement de 4,1 billions de wons sud-coréens (environ 3 billions de dollars américains au taux de change) pour la production de panneaux OLED de génération 8.

Cette technologie de génération 8 permet une fabrication plus économique d’écrans OLED plus grands, destinés à des appareils tels que les tablettes et les moniteurs. Comme nous l’avons vu, la mise en pari de Samsung sera importante, mais pas immédiate. Selon la source, l’entreprise sud-coréenne commencera la production de ce type de panneaux au cours de la première moitié de 2026, il reste donc encore quelques années.

Cependant, le succès de Samsung Display sur le marché des écrans OLED est également actuel. La société a une ligne de production en cours de panneaux OLED de génération 6, précisément ceux que Apple utilisera pour créer son premier iPad avec un écran OLED. Depuis quelques mois, nous savons que l’iPad Pro avec un écran OLED sera lancé en 2024, et nous savons maintenant aussi que Samsung fournira ces panneaux à Apple. Ce mouvement fera passer l’expédition d’écrans OLED de 7,8 millions en 2023 à 18,8 millions en 2024, une croissance énorme.

Par conséquent, nous pouvons dire que les iPad Pro qui arriveront sur le marché en 2024 feront sensation en équipant des écrans OLED et aussi par le fait que ceux-ci auront été produits par Samsung. L’avenir de l’entreprise pourrait être encore plus positif, car on dit que les iPad Air et les iPad mini monteront également des écrans OLED à l’avenir. Si Apple poursuit sa stratégie, il serait normal qu’elle choisisse Samsung pour la fourniture de panneaux.

En tenant compte des informations de SamMobile, Apple prévoit également d’utiliser des panneaux OLED de génération 8, c’est pourquoi l’investissement de Samsung pour produire ce type d’écrans est si important. La société sud-coréenne ne l’aura pas facile à cet égard, car des géants comme LG et BOE préparent également la production de ce type de panneaux OLED.