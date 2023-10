Le créateur de Black Mirror ne craint pas l’IA : il la trouve « ennuyeuse »

Dans le cadre de l’événement SXSW de Sydney, Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, a affirmé que l’IA n’est pas assez « désordonnée » pour remplacer les personnes créatives.

Le créateur de Black Mirror est convaincu que l’IA ne rivalisera jamais avec la créativité humaine

Depuis un certain temps, nous vous mettons en garde contre la possibilité que certains emplois soient remplacés par l’IA générative, une technologie en constante croissance capable d’automatiser de plus en plus de tâches, mais il semble que les créatifs de séries télévisées ne seront pas touchés.

C’est du moins ce que pense le créateur de la série de science-fiction dystopique Black Mirror, qui a affirmé qu’il ne craignait pas que l’IA lui prenne son travail, car il considère que ChatGPT et ses dérivés sont « ennuyeux ».

Selon Charlie Brooker, l’IA ne pourra jamais remplacer les « esprits désordonnés »

Comme nous pouvons le lire dans le journal The Guardian, dans le cadre de l’événement SXSW, un festival multidisciplinaire de musique, de cinéma, de séries et de jeux vidéo qui se tient dans la ville australienne de Sydney, le créateur de la célèbre série Black Mirror, Charlie Brooker, a affirmé qu’il ne craignait pas de perdre son travail face à l’IA, car cette technologie n’est pas assez « désordonnée » pour remplacer les personnes créatives.

Lors de sa session au SXSW de Sydney, Brooker a confirmé qu’il était peu probable que l’intelligence artificielle parvienne à rivaliser avec la créativité humaine, car il considère que l’IA n’est pas assez complexe.

« J’ai dit à ChatGPT : ‘Vas-y et résume une histoire de Black Mirror’. Et au fur et à mesure qu’il s’exprime dans les premières phrases, vous ressentez une piqûre de peur froide, comme une terreur animale. Comme si j’étais putain de remplacé. Je ne regarderai même pas ce qu’il fait. Je sauterai par la putain de fenêtre ».

Le créateur de Black Mirror a expliqué qu’au départ, il a ressenti une sensation de panique en demandant à ChatGPT d’écrire un épisode de sa série, mais cette sensation n’a pas duré longtemps car, en lisant le script de cet épisode, il a découvert que l’IA n’est pas seulement aussi bonne qu’on le dit dans la réalisation de tâches créatives, mais elle est en réalité « ennuyeuse ».

« Ensuite, au fur et à mesure qu’il avance, vous vous dites : ‘Oh, c’est ennuyeux’. Il y a une seconde, j’ai eu peur et maintenant je m’ennuie car c’est si original. »

Brooker justifie cette affirmation en expliquant que ce que fait l’IA, c’est prendre la description de chaque épisode de Black Mirror sur Wikipedia ou sur une autre source disponible en ligne, comme les critiques que les utilisateurs ont écrites à leur sujet, mais elle n’est pas réellement capable de créer quelque chose à partir de rien.

En conclusion, Charlie Brooker a affirmé qu’il ne croyait pas que l’IA puisse remplacer les esprits désordonnés car elle a une capacité limitée à générer des histoires imaginatives avec des rebondissements inattendus dans l’intrigue.