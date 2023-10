Les personnes sur le point de prendre leur retraite en danger : l’intelligence artificielle pourrait les remplacer

Les personnes âgées qui continuent de travailler pourraient être plus impactées par l’IA que les jeunes.

Les personnes âgées pourraient être plus vulnérables face à l’IA

Bien que les craintes de la plupart des personnes ne se soient pas encore réalisées, il semble que l’IA soit là pour rester et cela met en évidence la possibilité que certaines professions disparaissent, mettant ainsi en danger l’avenir de nombreuses personnes. Alors que certaines études considèrent que l’IA ne sera qu’un outil de travail utile et qu’elle n’est utile que si vous pensez qu’elle l’est, il est vrai que certaines entreprises ont déjà licencié leurs employés en raison de l’IA.

Un segment de la population qui pourrait être vulnérable aux licenciements et remplacé par l’intelligence artificielle est celui des personnes proches de la retraite ou en fin de carrière. Bien que ces personnes se trouvent à un moment de leur vie assez compliqué pour trouver d’autres emplois.

Voyons si cela est vrai et ce que disent les principales études actuelles à ce sujet.

L’IA contre les travailleurs plus âgés : réalité ou mythe ?

Il existe différentes perspectives sur l’impact que l’IA peut avoir sur la vie des personnes. D’un côté, il y a ceux qui affirment que l’IA ne peut pas remplacer ceux qui ont une grande expérience car leurs postes sont vraiment précieux et inévitablement le niveau de connaissance requis rend ces postes beaucoup plus adaptables. Pour ces personnes, les postes des personnes proches de la retraite ne seraient en aucun cas remplacés.

Carl Benedikt Frey pensait autrefois que 47 % des travailleurs aux États-Unis seraient exclus du marché du travail et l’a mentionné dans un article. Cependant, il fait maintenant partie de ceux qui pensent que les personnes âgées ne devraient pas voir leurs postes être en danger.

Cependant, il y a des opinions mitigées à ce sujet et quelques expériences alimentent des doutes sur cette vision et affirment que les postes des personnes âgées sont bel et bien en danger.

Comme le souligne l’AARP, l’informatisation des emplois a déjà conduit de nombreuses personnes à prendre leur retraite à la fin des années 80, ce qui signifie que les personnes plus âgées et sans connaissances techniques devront se former à nouveau ou leurs emplois pourraient être menacés. Stipica Mudrazija, professeur à l’Université de Washington, est de cet avis :

« Alors que les emplois deviennent de moins en moins physiques, ils deviennent de plus en plus exigeants sur le plan cognitif. L’inconfort et le défi sont ce dont nous avons besoin pour former les personnes à travailler dans ce nouveau monde ».

En réalité, il existe déjà des témoignages de personnes qui ont été remplacées par l’IA. Un des exemples les plus frappants rapporté par WHYY.org est une interview de Sussanah Nox, une femme anglaise qui a déménagé aux États-Unis pour travailler et qui a passé les 21 dernières années en tant que secrétaire.

Ses points forts étaient les relations publiques, car elle a établi d’importantes relations professionnelles avec ceux qui se rendaient à ses bureaux et a toujours été très appréciée dans son travail. Cependant, avec l’arrivée de la pandémie, elle a dû travailler à domicile et après un an, elle a été remplacée par une IA. Son témoignage est assez clair :

J’ai passé 21 ans à ce poste, je pensais y prendre ma retraite. Lorsque vous appelez une entreprise, vous voulez entendre la voix de quelqu’un. Vous voulez que quelqu’un réponde au téléphone. Ok, l’IA est très efficace, mais elle ne vous offre aucune chaleur. Cela me fait penser : suis-je devenue obsolète ?

Ainsi, son poste de travail est maintenant occupé par une IA, mais cela démontre qu’il existe une certaine incertitude à ce sujet. Il y a des cas de personnes remplacées, mais aussi la possibilité de créer de nouveaux emplois pour ces personnes dans d’autres domaines. Quoi qu’il en soit, il y a des visions pessimistes et optimistes à ce sujet.