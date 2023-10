Un son de grande qualité à un prix cassé : écouteurs avec isolation acoustique et 20h de batterie

Son un élément parfait pour vous isoler du bruit urbain et écouter de la musique.

Les SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont une excellente alternative aux options pas cher de Sony, Sennheiser ou JBL.

Vous voulez de bons écouteurs économiques avec une annulation de bruit lors des appels ? Il y a de nombreuses options de ce type sur le marché actuel, mais peu offrent une telle qualité que ceux dont je vais vous parler. Il s’agit des SoundPEATS Air3 Deluxe HS, de petits écouteurs sans fil avec plusieurs microphones intégrés qui offrent une très bonne isolation.

Aujourd’hui, vous pouvez les obtenir pour un peu plus de 40 euros sur Amazon ou 55 euros sur AliExpress. Le meilleur de tout, c’est que vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez parmi le blanc, le noir et le violet. Ce modèle est vendu au prix de 79,90 euros sur le site officiel. J’en ai déjà acheté une paire pour ma mère et elle en est ravie depuis des semaines.

Obtenez de bons écouteurs à petit prix avec une batterie de 20 heures

Nous pourrions dire que ces SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont les écouteurs les moins chers compatibles avec un son haute résolution grâce aux codecs LDAC de Sony. Ils peuvent recevoir des fichiers sonores avec un bitrate pouvant aller jusqu’à 990 Kbps, soit trois fois plus que ce que peut diffuser Spotify Premium. Cela se rapproche du son sans perte des formats FLAC et WAV, mais constitue une avancée significative vers le HiFi portable. Vous pourrez désormais profiter de ces morceaux sans perte d’Apple Music ou d’Amazon Music si vous êtes abonné payant.

Ils intègrent des haut-parleurs de 14,2 mm capables de nous transporter sur la scène d’un artiste ou dans l’action pure d’un film. Si vous aimez les jeux, la faible latence de ces écouteurs (60 ms) vous permet de ne pas avoir de retard entre ce que vous voyez et ce que vous entendez.

Ils sont élégants avec une touche dorée en haut dans les couleurs noir et blanc. Chaque écouteur est équipé d’un capteur d’oreille qui détecte s’il est porté. Si nous écoutons de la musique ou regardons une vidéo, celle-ci se mettra en pause lorsque nous retirons un des écouteurs de notre oreille.

En termes d’autonomie, vous disposez de 20 heures d’utilisation avec une seule charge complète de l’étui. Les écouteurs eux-mêmes peuvent durer 5 heures de lecture. L’étui se recharge via son port USB-C situé au bas de l’étui. Vous pouvez tout transporter dans votre poche sans presque le sentir, les écouteurs ne pèsent que 4 grammes chacun.

Grâce à leurs 4 microphones intégrés, ils sont capables d’éliminer tous les bruits de fond pendant les appels. Ils réduisent efficacement jusqu’à 80 % des bruits gênants autour de vous tels que le bruit d’un moteur de voiture, du vent ou des travaux. Lors des appels, les personnes entendront votre voix de manière claire et comme si vous étiez à côté d’eux.

Si vous aimez regarder des films avec vos écouteurs, sachez qu’avec ces SoundPEATS, vous pourrez entendre ces sons que vous n’aviez jamais perçus auparavant. Ils sont capables d’émettre des fréquences allant jusqu’à 40 000 Hz (au-dessus de 20 000 Hz, il est difficile pour l’oreille humaine d’entendre), de sorte que le son ne s’entend pas, il se ressent.

