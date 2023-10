Les sites web les plus célèbres du Dark Web

Sur le Dark Web, il est possible de trouver de tout.

Qu’est-ce que cache le Dark Web?

Sur le Dark Web, il est possible de engager des tueurs à gages, d’acheter de l’héroïne ou d’obtenir des informations privées sur votre voisin, mais aussi de mener des activités licites, telles que l’envoi anonyme de courriels, la réalisation de transactions sécurisées de cryptomonnaies ou l’accès gratuit à des connaissances scientifiques. Mais qu’est-ce que le Dark Web?

Dans cet article, nous vous présenterons les pages Web les plus célèbres du Dark Web, à la fois utiles et sécurisées, ainsi que celles qui sont dangereuses et perturbantes. De plus, nous vous expliquerons les différences entre le Dark Web et le Deep Web. Bien sûr, nous vous indiquerons également comment accéder au Dark Web, mais toujours sous votre responsabilité.

Les pages les plus célèbres du Dark Web

Vous avez besoin d’un navigateur spécial pour y accéder, comme nous le verrons dans les prochains paragraphes. En dehors de cela, nous devons préciser qu’il ne s’agit pas de pages Web, mais de sites onion qui fonctionnent de manière similaire, mais qui ne peuvent être accessibles qu’en connaissant leur adresse exacte. Nous continuerons cependant de nous y référer comme des pages Web pour éviter toute confusion.

Nous commencerons par vous montrer les pages Web les plus utiles, puis les plus perturbantes. Nous ne pouvons pas fournir de liens pour les premières car ils changent constamment, donc ils ne fonctionneront probablement plus peu de temps après la publication de l’article. D’autre part, nous ne fournirons évidemment pas de liens pour les secondes par éthique personnelle, et nous déconseillons d’y accéder.

10 pages célèbres et utiles du Dark Web

The Hidden Wiki : Il agit comme un annuaire des darknets (páginas web de la Dark Web) et a une structure similaire à celle de Wikipédia. À partir de là, nous pourrons accéder aux autres sites Web. C’est l’endroit le plus basique. Méfiez-vous de certaines des pages auxquelles nous pourrons accéder depuis celle-ci. Hidden Answer : C’est un forum massif où n’importe qui peut poser une question et les autres utilisateurs y répondront. L’anonymat permet aux utilisateurs de débattre de sujets très controversés sans objection. ProPublica : Un site Web à but non lucratif dédié au journalisme. Il permet de pratiquer le journalisme dans des pays qui imposent des restrictions à l’information libre. SecureDrop : C’est un site Web à partir duquel il est possible d’envoyer des documents en toute sécurité. Il est très utilisé par les journalistes qui manipulent des fichiers sensibles. DuckDuckGo : Il s’agit d’un moteur de recherche Tor pour accéder à d’autres sites Web. Si The Hidden Wiki ressemble à Wikipédia, cela ressemble à Google. The Hidden Wallet : Idéal pour effectuer des transactions de cryptomonnaies de manière totalement anonyme ou gérer son portefeuille. Comic Book Library : Si vous aimez les bandes dessinées, ce site est pour vous. Il vous permet de lire et de télécharger gratuitement des bandes dessinées de différents genres, aussi bien des créations de personnes ou de marques connues que d’autres créées par des utilisateurs ou des exemplaires épuisés. Sci-hub : Il est accessible depuis les navigateurs « populaires », mais dans de nombreux pays, il est censuré, donc il dispose d’une page spécifique pour le Dark Web. Vous y trouverez des études et des recherches scientifiques sans aucun coût. Grâce à lui, n’importe qui peut consulter de la littérature scientifique. Elude : Les utilisateurs peuvent y envoyer des e-mails de manière anonyme, sans se connecter. Ahmia : Nous terminons avec ce moteur de recherche d’autres pages Web, qui peut être utilisé pour accéder à des actualités ou des statistiques du réseau Tor.

Bonus. Facebook : Le réseau social de Mark Zuckerberg est complètement accessible depuis le Dark Web. Cette « version » est principalement utilisée pour créer des comptes anonymes ou pour être utilisée dans des endroits où son utilisation est restreinte.

Les pages les plus sombres du Dark Web

Les adresses précédentes vous redirigent vers les endroits les plus utiles et les plus célèbres du Dark Web, le côté agréable de l’Internet Obscur. Cependant, cette partie d’Internet est également connue pour abriter des sites sombres où des activités illégales et immorales sont menées (ce qui n’est pas la même chose).

Comme illustré dans le court métrage publié par Xakata, il est possible sur le Dark Web de recruter des pirates informatiques pour voler des informations personnelles ou endommager les appareils d’autres utilisateurs. L’un des sites Web dédiés à cela est Rent A Hacker. D’autre part, il est possible d’acheter des armes sur Armory ou de se procurer du tabac de contrebande sur Only.Cig.

Par ailleurs, il existe d’autres sites Web qui diffusent de la pornographie de la plus basse qualité, y compris des viols et des victimes mineures. En dehors du côté moralement discutable d’y accéder, sa simple visualisation peut constituer un délit. D’autres sites diffusent du contenu gore réel, avec des vidéos d’exécutions et d’accidents.

Différences entre le Dark Web et le Deep Web

Il est très courant d’utiliser les termes « Dark Web » et « Deep Web » de la même manière, mais c’est incorrect. Ils se réfèrent à des endroits différents, nous vous montrerons les différences ci-dessous, afin que vous puissiez les distinguer correctement. Mais d’abord, nous devons savoir ce qu’est la Surface Web.

Surface Web ou Internet Visible

Nous pouvons diviser Internet en plusieurs niveaux en fonction de son accessibilité. Le plus accessible est l’Internet Visible, ou Surface Web. Celui-ci comprend les pages auxquelles nous pouvons accéder par une simple recherche sur Google ou Yahoo, mais aussi les profils Twitter ou les articles de Wikipédia. Tout cela est indexé dans les moteurs de recherche les plus utilisés, c’est-à-dire qu’ils les intègrent et peuvent vous les montrer sans problème à tout moment. Un bon exemple en est le profil Twitter de NETCOST.

Deep Web ou Internet Profond

En dessous se trouve l’Internet Profond, ou Deep Web, qui est souvent confondu avec le Dark Web. Il est composé de bases de données, de serveurs ou de fichiers de stockage en nuage, tels que Dropbox. Cependant, nous ne pouvons pas y accéder car ils ne sont pas indexés par les moteurs de recherche, mais les personnes disposant de services spéciaux peuvent y accéder depuis les navigateurs les plus courants, bien qu’ils ne puissent pas effectuer une recherche sur Internet. Par exemple, les données des employés de NETCOST font partie du Deep Web.

Internet Obscur ou Dark Web

L’Internet Obscur, ou Dark Web, est composé de pages Web intentionnellement cachées. Ils ne peuvent être accessibles que par le biais de navigateurs spécifiques, comme Tor, pas via Google Chrome.

Il est constitué de sites Web appelés darknets, ou réseaux obscurs. Ils ne sont accessibles que par des utilisateurs qui connaissent leur adresse exacte, vous ne pourrez donc pas y accéder si vous l’ignorez. Ils changent souvent, et si vous essayez d’y accéder depuis Chrome ou Opera, vous ne pourrez pas.

Un bon exemple de darknet était Silk Road, un marché noir en ligne où il était possible d’acquérir de l’héroïne, des stéroïdes ou des prescriptions médicales, mais aussi des AK-47 ou des livres et des œuvres d’art. Il a été fermé par le FBI en 2013, mais d’autres sites, tels que RAMP ou Craiglist, lui ont succédé. En dehors de ceux-ci, vous pouvez accéder à d’autres sites, tels que ProPublica ou SecureDrop, à partir desquels les journalistes peuvent accéder à des informations confidentielles ou les partager en toute sécurité avec d’autres collègues, car le Dark Web n’est pas seulement un endroit pour des activités douteuses.

Le Dark Web est bien plus que des vols, du trafic et des meurtres

Le Dark Web a acquis une mauvaise réputation en raison des activités répréhensibles qui s’y déroulent, telles que le partage de pornographie infantile ou la vente d’informations privées sur d’autres personnes. Cependant, il a aussi un aspect positif : il permet une plus grande confidentialité.

Les utilisateurs qui souhaitent éviter d’être surveillés par les géants de la technologie ou par leur État, ou les journalistes qui souhaitent partager des informations qui concernent les citoyens sans l’ingérence des gouvernements, peuvent le faire librement. De plus, il est possible d’accéder à du contenu désuet en toute liberté, ce qui implique une diffusion du savoir sans barrières. Cependant, vous n’avez pas besoin d’aller sur le Dark Web pour naviguer sur Internet sans ingérence, vous pouvez également utiliser l’un de ces navigateurs sur votre téléphone mobile.

Maie attention, vous serez seul là-bas, personne ne vous protégera, seulement votre bon sens pour déterminer où cliquer, et les systèmes de sécurité que vous mettez en place sur votre appareil.

Comment accéder au Dark Web

Enfin, si vous vous demandez comment accéder au Dark Web, sachez que c’est un processus plus simple qu’il n’y paraît. Vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable.

Habituellement, cela se fait à partir de l’ordinateur. Dans ce cas, le plus simple est de télécharger Tor depuis le lien situé au-dessous de ce paragraphe, bien que d’autres navigateurs conviennent également. Une fois téléchargé, vous pourrez accéder au Dark Web en utilisant les liens vers chaque darknet. C’est aussi simple que ça.

Téléchargez Tor

Dans le cas du téléphone portable, vous aurez besoin d’un réseau Tor et d’un navigateur Tor compatible. Si vous êtes intéressé par y accéder depuis votre téléphone portable, cet article vous explique en détail comment procéder.