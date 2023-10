Avoir l’application Santé sur l’Apple Watch est possible grâce à ce raccourci

Avec ce raccourci, vous pouvez simuler une application Santé sur votre Apple Watch.

L’application Raccourcis nous permet d’avoir une application Santé sur l’Apple Watch

Bien que Apple ait pour objectif de marquer un avant et un après dans la santé des personnes avec l’aide de l’Apple Watch, il est vrai qu’il n’existe pas d’application native Santé pour l’Apple Watch en tant que telle. Nous l’avons sur l’iPhone et l’iPad, mais pas sur la montre. Et ce serait très utile pour pouvoir consulter différentes données depuis le poignet auxquelles nous n’avons pas accès avec l’application Fitness.

Mais l’absence d’une application Santé pour l’Apple Watch n’est pas un problème, car nous avons l’application Raccourcis pour cela. Avec l’application Raccourcis, nous pourrons en créer un pour pouvoir simuler -en tenant compte des distances- une application Santé sur notre montre. Un raccourci qui nous fournira des données intéressantes telles que la température du poignet, par exemple.

Ce raccourci permet d’avoir l’application Santé sur l’Apple Watch

Et le processus pour obtenir le raccourci est aussi simple que le télécharger et l’installer depuis l’iPhone. Dans les réglages par défaut, l’option permettant à ce raccourci d’apparaître automatiquement sur l’Apple Watch est activée. Ce que nous devrons faire manuellement, cependant, est d’activer les autorisations pour les données de l’application Santé en entrant dans le raccourci en touchant les trois petits points à droite.

Une fois l’accès aux données de santé autorisé, lorsque nous exécutons le raccourci depuis l’Apple Watch, une liste de différentes données apparaît. Des données telles que :

Température du poignet. Niveau d’oxygène dans le sang. Respirations par minute. Minutes debout. Minutes d’exercice. Condition Cardio. Calories actives. Variabilité de la fréquence cardiaque. Étages montés. Distance à vélo.

Comme nous l’avons mentionné, il y a plusieurs choses à prendre en compte lors de l’utilisation de ce raccourci. Ce sont les suivantes :

Il faut autoriser l’accès aux données de santé depuis l’iPhone. Vous pouvez modifier le raccourci pour supprimer ou ajouter les données que vous souhaitez afficher.

Bien que nous n’ayons pas d’application Santé native pour l’Apple Watch, lors de la présentation de l’Apple Watch Series 9, Apple a annoncé la possibilité pour Siri d’accéder à ces données et de nous les fournir si nous le demandons, cependant, nous n’avons pas d’informations sur la disponibilité de cette fonctionnalité.

L’application Raccourcis est l’une des meilleures applications natives des appareils Apple car elle nous permet de réaliser des choses comme celle-ci ou de créer des automatisations qui nous permettent de prolonger la durée de vie de la batterie de notre iPhone, par exemple.