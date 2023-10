Comme l’Apple Watch Ultra, mais pour 670 euros de moins : cette nouvelle smartwatch mérite toute ton attention

La conception de cette montre intelligente est très similaire à celle de l’Apple Watch Ultra, en plus d’avoir un écran AMOLED, une autonomie de batterie de 8 jours et un GPS.

L’ Apple Watch Ultra 2 a l’un des designs les plus originaux de tout le marché, mais son prix prohibitif de 899 euros le rend inaccessible pour de nombreuses personnes. Si vous voulez avoir une montre intelligente avec une esthétique similaire, mais qui coûte beaucoup moins cher, vous devez vous tourner vers l’Amazfit Cheetah Square. Il vous suffit de jeter un coup d’œil à sa conception pour immédiatement nous rappeler l’Apple Watch Ultra.

Comme nous l’avons dit, cette montre connectée Amazfit coûte beaucoup moins cher que celle d’Apple, en particulier 670 euros de moins. Elle est sortie il y a quelques mois seulement et vous pouvez la acheter pour 229,90 euros dans des stores comme Amazon, Ebay et le site web d’Amazfit. En analysant le marché, nous avons découvert que cette Amazfit Cheetah est généralement moins chère sur PcComponentes, donc il vaut la peine que vous surveilliez attentivement ce store.

Bien qu’elle soit 670 euros moins chère que l’Apple Watch Ultra 2, l’Amazfit Cheetah est une très bonne montre intelligente. Elle a un design agréable et résistant, un grand écran AMOLED et une autonomie de 8 jours de batterie, en plus de fonctions à en perdre la tête. Pour vous le prouver, nous vous dirons tout ce que vous pourrez faire avec cette smartwatch.

Amazfit Cheetah, l’Apple Watch Ultra pas cher

Si nous regardons une photo de l’Amazfit Cheetah Square sans examiner précisément ses détails, nous pouvons penser parfaitement qu’il s’agit de l’Apple Watch Ultra 2. Ils ont tous les deux un écran carré, un boîtier épais avec une finition métallisée et un côté droit avec des boutons et une couronne. Il est vrai que celui d’Amazfit a un bouton de plus, mais ce genre de différences ne se remarque pas au premier coup d’œil. En ce qui concerne le bracelet, il nous rappelle également beaucoup le modèle Nike Sport perforé disponible pour l’Apple Watch.

Le fait d’avoir un design très similaire fait de l’Amazfit Cheetah une alternative économique à l’Apple Watch Ultra 2. Il y a d’autres raisons qui font de cette montre un achat judicieux, comme la qualité de son écran AMOLED de 1,75 pouce et d’une résolution de 390×450 pixels. Étant un grand écran, vous pouvez parfaitement voir le contenu même lorsque vous courez.

L’Amazfit Cheetah se connecte à votre téléphone via l’application Zepp. C’est ainsi que vous pouvez télécharger de nouvelles applications, voir sur la montre les notifications du téléphone et activer l’utilisation d’Alexa, l’assistant vocal. Vous pouvez demander à Alexa d’ouvrir une application ou de poser n’importe quelle question, comme la météo de demain. De plus, depuis l’application Zepp, vous pouvez également examiner en détail toutes les données obtenues par les capteurs de la smartwatch.

Nous ne pouvons pas ignorer le fait que cet Amazfit Cheetah est une montre connectée sportive. En plus d’avoir un design résistant, elle dispose d’outils très avancés pour surveiller votre activité physique. Elle propose 156 modes sportifs, avec une détection automatique de plusieurs d’entre eux. Avec l’application Zepp, vous pouvez bénéficier de l’aide d’un coach virtuel, planifier vos entraînements de course et même télécharger des cartes pour les consulter sur la montre sans connexion.

Pendant que vous le portez à votre poignet, la montre intelligente se soucie également de votre santé. Elle dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur d’oxygène dans le sang, d’une analyse du stress et du sommeil, ainsi que d’une alerte santé. Si vous exploitez toutes ses fonctions au maximum, la batterie de 240 mAh vous offre une autonomie de 4 jours complets. Si vous êtes moins exigeant et que vous renoncez à des fonctionnalités telles que l’affichage permanent, l’autonomie sera de 8 jours.

L’Amazfit Cheetah est une montre intelligente prête à vous accompagner tout au long de la journée, du travail à la pratique du sport. Nous avons déjà mentionné qu’elle a un design très similaire à celui de l’Apple Watch Ultra 2, mais qu’elle vous coûte 670 euros de moins. Vous pouvez acheter l’Amazfit Cheetah dès maintenant sur Amazon, Ebay et PcComponentes, avec les remises habituelles sur ce dernier.

