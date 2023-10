8 astuces pour effectuer des actions plus rapidement avec l’iPhone

Voici les huit meilleures astuces pour utiliser l’iPhone comme un véritable ninja.

L’iPhone est plein de surprises. Il se distingue non seulement par de grandes fonctionnalités telles que AirDrop, Handoff ou le presse-papiers universel d’iCloud, mais aussi par de petites fonctionnalités qui facilitent l’utilisation du téléphone, en nous permettant, par exemple, d’utiliser notre iPhone plus rapidement. Nous allons maintenant vous montrer les 8 meilleures astuces.

Le clavier permet de saisir rapidement des chiffres

Le clavier de l’iPhone a de nombreuses qualités. Parmi celles-ci, il permet de saisir rapidement des chiffres et des symboles sans avoir à changer la vue du clavier.

Au lieu de toucher la touche « 123 » pour changer la vue du clavier et saisir un chiffre ou un symbole, maintenez-la enfoncée et glissez votre doigt vers la touche que vous souhaitez, puis relâchez-la. Le caractère en question sera inséré et la vue du clavier reviendra à la vue principale.

Un simple glissement suffit pour effacer des chiffres dans la calculatrice

Il est courant de faire des erreurs en saisissant des chiffres dans la calculatrice, mais il existe une solution très simple si cela se produit. Pour ce faire, il suffit de faire glisser vers la gauche ou la droite pour effacer le dernier chiffre saisi. Plus vous effectuez de glissements, plus vous effacerez de chiffres.

Augmenter le volume plus rapidement

Contrôler le volume de l’iPhone est très simple. Il suffit d’appuyer sur les boutons, n’est-ce pas ? Ce qui se passe, c’est qu’il existe une façon de le faire plus rapidement. Au lieu d’appuyer plusieurs fois sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume, lorsque vous l’appuyez pour la première fois, maintenez l’animation enfoncée et faites glisser vers le haut ou vers le bas selon ce que vous souhaitez faire.

Le clavier de l’iPhone peut être converti en trackpad

Une des grandes fonctionnalités du clavier de l’iPhone est qu’il peut être converti en trackpad. Pour ce faire, il suffit de maintenir le clavier enfoncé dans n’importe quelle zone et d’attendre que les lettres se fondent, puis vous pourrez l’utiliser comme un trackpad pour contrôler le curseur de manière plus rapide et précise.

Il est possible de désactiver les demandes d’évaluation d’une application

Vous en avez marre des demandes d’évaluation d’une application pendant que vous l’utilisez ? Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Pour les désactiver, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à l’App Store. Désactivez l’option Évaluation d’une application.

Appuyez sur le haut ou le bas pour remonter ou descendre

iOS dispose de plusieurs gestes qui nous permettent de remonter ou de descendre rapidement. Il vous suffit de toucher l’heure qui apparaît dans la barre d’état ou de toucher le bas. Le contenu remontera ou descendra rapidement au début ou à la fin.

Enregistrez une vidéo encore plus rapidement

L’iPhone nous permet d’enregistrer des vidéos encore plus rapidement. Et pour cela, nous suivrons le même processus que pour enregistrer une vidéo avec de la musique en arrière-plan. Il suffit d’ouvrir l’appareil photo, de maintenir le bouton d’enregistrement enfoncé et de le faire glisser vers la droite.

Le Centre de contrôle a des actions cachées

Bien que de nombreuses actions du Centre de contrôle puissent être effectuées rapidement avec Siri, il est vrai que depuis le Centre de contrôle, nous disposons de quelques réglages supplémentaires. Il suffit de maintenir les icônes minuteur ou lampe de poche enfoncées pour en profiter. Une façon rapide de régler une minuterie ou l’intensité de la lumière de manière rapide.

Sans aucun doute, voici huit des meilleures ressources pour effectuer des actions plus rapidement avec l’iPhone.