Ces 3 marques chinoises sont les seules à avoir amélioré leurs ventes de téléphones portables au dernier trimestre

Pendant que le nombre de ventes de téléphones portables continue de baisser, ces 3 fabricants se maintiennent en vendant encore plus d’unités.

Seules 3 marques chinoises survivent à la baisse des ventes de téléphones portables à l’échelle mondiale, toutes les deux chinoises // Image : AndroAall.

Le marché des téléphones portables est en déclin depuis quelques mois, avec des baisses importantes du nombre de terminaux vendus à l’échelle mondiale. Cette baisse s’est maintenue au dernier trimestre de 2023, de juillet à septembre, mais 3 marques ont réussi à surmonter la baisse et même à améliorer leurs ventes de téléphones portables. Ces 3 fabricants de téléphones portables ont une relation très étroite et ont leur siège dans le même pays, la Chine.

Selon une enquête réalisée par Counterpoint Research, HUAWEI, HONOR et Transsion Group ont été les seules marques à améliorer leurs ventes au cours du troisième trimestre de cette année par rapport à l’année précédente. Alors que des fabricants comme Samsung, Apple et Xiaomi ont vu leurs ventes de téléphones portables diminuer par rapport au deuxième trimestre de 2022, les 3 marques mentionnées précédemment sont les seules à pouvoir se vanter de ne pas être affectées par la tendance négative du marché.

HUAWEI, HONOR et Transsion Group, les seules marques qui vendent plus de téléphones portables

Les données ne mentent pas, le marché des téléphones portables enregistre une baisse préoccupante des ventes de terminaux depuis un certain temps. Les résultats du dernier trimestre de cette année 2023 confirment cette tendance négative, selon les rapports de Counterpoint Research. En particulier, les ventes de téléphones portables ont diminué de 8% par rapport au même trimestre de 2022. Ainsi, nous sommes face au neuvième trimestre consécutif de baisse des ventes à l’échelle mondiale.

L’enquête citée apporte cependant une donnée positive concernant le marché, à savoir que les ventes ont augmenté de 2% entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année. Cette amélioration est due en partie à la sortie des nouveaux iPhone 15 à la mi-septembre. Malgré la sortie de ces nouveaux modèles, les ventes de téléphones portables Apple ont chuté de 9% par rapport au troisième trimestre de l’année précédente.

iPhone 15

Si l’on analyse les informations fournies par Counterpoint Research, on découvre qu’il n’y a que 3 marques qui survivent à la chute continue du marché. Les survivantes sont HUAWEI, HONOR et Transsion Group, un groupe qui regroupe les fabricants Infinix, Itel et TECNO. Ces 3 entreprises qui ont amélioré leurs ventes du troisième trimestre de 2022 à celui de 2023 ont quelque chose en commun : elles ont toutes leur siège en Chine.

En premier lieu, les résultats positifs de HUAWEI sont largement dus au énorme succès de la famille Mate60 en Chine. En réalité, la série HUAWEI Mate60 a vendu plus d’unités que la famille iPhone 15 en Chine, ce qui est un fait très significatif. Pour vous donner une idée du succès de la marque chinoise, sachez qu’il y a même des utilisateurs qui achètent une coque qui transforme leur iPhone en un HUAWEI Mate60.

Alors que la popularité de HUAWEI se concentre principalement en Chine, celle d’HONOR est plus globale. La société, qui était autrefois une filiale de HUAWEI, enregistre de très bonnes ventes dans le monde entier. En ce qui concerne le groupe Transsion, ses marques sont particulièrement pertinentes auprès du public du Moyen-Orient et de l’Afrique, bien qu’elles aient déjà commencé leur expansion vers d’autres marchés.

Alors que la tendance des ventes a été négative ces dernières années, les experts de Counterpoint Research s’attendent à un changement de cap au quatrième trimestre de cette année 2023. L’impact du lancement des iPhone 15, ainsi que la période des fêtes et des événements tels que le 11/11 en Chine, devraient stimuler la vente de téléphones portables à l’échelle mondiale. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour confirmer si ces attentes se concrétisent.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.