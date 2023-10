SM-G7, SM-G9… Que signifient les numéros de firmware de Samsung

Les numéros du firmware représentent une plage cachée de gamme de téléphone.

Le numéro de firmware de votre smartphone Samsung n’est pas généré aléatoirement ni par hasard

Presque tous les utilisateurs de Samsung se sont rendu compte à un moment donné que leurs appareils ont généralement une numérotation particulière dans leur firmware d’identification. Et, naturellement, nous ne pensons pas qu’il y ait quelque chose de spécifique derrière ces numéros, à part le fait qu’il permette au fabricant de connaître le modèle du smartphone. Cependant, les numéros de firmware de Samsung ont un objectif plus précis : classer les terminaux en fonction de leur qualité, de leur génération et bien plus encore.

Le firmware de votre téléphone vous révèle des informations que vous ignorez

Comme nous venons de le mentionner, un simple coup d’œil au numéro ou au code du firmware de votre téléphone, en connaissant les détails et la signification de ses numéros, vous permettra de découvrir de nombreux détails sur la manière dont Samsung classe votre appareil en termes de gamme, de génération et d’autres aspects techniques qui déterminent généralement sa position finale sur le marché.

Voulez-vous savoir si votre téléphone est l’un des modèles prioritaires pour Samsung ? Découvrez-le avec les informations que nous vous donnons ci-dessous. À titre de référence, nous prendrons le firmware du Samsung Galaxy S23 Ultra : SM-S918BXXU2AWF1. Après le SM initial, qui signifie « Samsung Mobile », nous détaillerons chaque élément du code du firmware. Au fait, si vous avez des doutes, nous vous expliquons ici comment mettre à jour le logiciel de votre Samsung.

Découvrez comment identifier la « famille » de votre Samsung

Lorsque nous regardons la lettre du code du firmware des Samsung, nous pouvons savoir quelle est leur « famille ». La lettre représente la gamme de téléphones dans laquelle se trouve ce terminal. Ainsi, par exemple, un Samsung Galaxy S23 Ultra a la lettre S car il fait partie de la famille Galaxy S. Cependant, jusqu’au S21, la lettre était un G, il ne faut donc pas s’étonner si vous avez un Galaxy S plus ancien. Une autre lettre « éteinte » est le N des Note, avant d’être renommé dans la gamme S Ultra.

Par conséquent, avec d’autres exemples de téléphones qui sont actuellement en vente, nous pouvons voir une lettre particulière pour les téléphones pliables, tels que les Flip ou les Fold, qui auront la lettre F, ou les Galaxy A auront la lettre A au début de ce code de chiffres et de lettres. Un moyen rapide et pratique d’identifier techniquement ces appareils.

Plus le numéro de firmware est élevé, plus le smartphone est important

Cela peut sembler incroyable pour ceux qui découvrent cet aspect du firmware, mais derrière tout cela se trouve un objectif précis, à savoir déterminer la gamme du téléphone avec le premier chiffre du numéro de firmware, ce qui permet aux développeurs de le voir d’un simple coup d’œil. Les plages vont de plus élevé à moins élevé avec les chiffres 9, 7, 5, 3, 1 et 0.

Ainsi, les appareils qui commencent par 9 auront les technologies les plus avancées de la société, tandis que ceux qui ont un 0 auront les composants d’entrée les plus basiques de Samsung. Dans le cas du S23 Ultra, le premier chiffre est un 9, ce qui est attendu pour l’un des smartphones phares de cette année 2023 pour Samsung et Android. Avec d’autres exemples, nous pouvons constater que la gamme FE des Galaxy a le chiffre 7, les Fold commencent par 9, ou les Flip par 7, ce sont quelques-unes des versions les plus populaires.

Les chiffres qui indiquent la génération et la connectivité de votre téléphone

Le chiffre qui suit la gamme du smartphone est moins important en termes de qualité, mais il détermine la génération de sa famille de téléphones dans laquelle il se trouve. Dans ce cas, nous trouverons de nombreuses différences en fonction de la gamme à laquelle nous appartenons. Par exemple, le Samsung Galaxy S23 Ultra a le numéro 1, simplement parce qu’il s’agit de la douzième génération (pas la onzième, car on commence à compter à partir de 0). Comme il est représenté uniquement par un chiffre, les S22 ont « remis à zéro » le compte en revenant à 0.

Le troisième chiffre nous permet de découvrir deux aspects différents du téléphone : s’il a une connectivité LTE/4G ou 5G, ainsi que la plage du téléphone lui-même dans la même génération et famille. Les téléphones 4G sont numérotés avec 0 et 5 dans cette plage, le modèle le plus important recevant le chiffre le plus élevé. De la même manière, les terminaux 5G sont réservés aux chiffres 1, 6 et 8, le 8 étant le plus précieux. Et si vous voulez le savoir, nous vous expliquons ici comment activer ou désactiver votre 5G

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a le numéro 8 dans ce troisième chiffre, tandis que ses frères, le S23+ et le S23, ont respectivement les chiffres 6 et 1. Ainsi, ces modèles peuvent être différenciés dans le code, car dans les chiffres précédents, ils auraient les mêmes chiffres.

Découvrez la région de votre smartphone en suivant ces lettres

Il est bien connu que certains téléphones peuvent avoir des restrictions et des particularités en fonction de la région dans laquelle ils sont fabriqués, c’est pourquoi votre téléphone aura un identifiant spécifique et aura en commun, dans ce cas, avec les téléphones pour le marché européen.

Un Samsung Galaxy S23 Ultra aura BXX, la lettre B représentant qu’il s’agit d’un téléphone international avec une couverture 5G, et XX comme identifiant pour l’Europe et d’autres marchés internationaux. Les régions comme les États-Unis auront, en revanche, les lettres SQ, bien qu’elles puissent avoir UE si ce terminal a une région déverrouillée.

Découvrez le niveau de mise à jour de votre Samsung avec ces chiffres et ces lettres

Ces chiffres sont plus intéressants pour toute personne souhaitant vérifier ses mises à jour dans un cadre plus technique. La première lettre de cette mini-série sera toujours U ou S, l’une des deux. La première représente une mise à jour logicielle standard, tandis que la lettre S indique que la seule modification apportée à la dernière mise à jour concerne les correctifs de sécurité. Le chiffre représente la version du gestionnaire de démarrage, et la lettre suivante détermine le niveau de mise à jour de la surcouche personnalisée de Samsung depuis la sortie du téléphone.

Un Samsung Galaxy S23 Ultra, en juillet 2023, a les caractères U2A, ce qui signifie que sa dernière mise à jour était complète. Le chiffre est un 2, ce qui signifie que le téléphone ne pourra plus passer à des versions avec un gestionnaire de démarrage antérieur, et la lettre suivante est un A, ce qui signifie que le téléphone, qui est sur le marché depuis quatre mois, est toujours dans la même version de One UI. Les téléphones Samsung reçoivent des mises à jour fréquentes, donc ces chiffres changeront régulièrement.

Découvrez votre historique de mises à jour avec les derniers caractères du code

Tout a une fin, et le code firmware de votre Samsung en a aussi une, même si la concaténation de lettres et de chiffres semble ne jamais se terminer. Les deux dernières lettres et le dernier chiffre nous indiqueront combien de mises à jour a eu le téléphone et quand a eu lieu la dernière. La première lettre indique l’année de la mise à jour, la deuxième lettre indique le mois, et le chiffre nous permet de savoir combien de mises à jour notre Samsung a eu ce mois-là, même si elles n’ont pas toutes été publiées (il peut être un 2 ou un 3 et seule la dernière a été publiée).

Revenant à l’exemple du Samsung Galaxy S23 Ultra, les trois derniers caractères sont WF1, « W » indiquant l’année 2023 (2024 serait X, 2025 serait Y, 2026 serait Z, et en 2027, cela recommencerait par A, s’ils décident de le réinitialiser), « F » étant la sixième lettre, représentant le sixième mois, juin, et 1 car il s’agit de la seule mise à jour sur laquelle on a travaillé en juin 2023.

Voici toutes les informations que vous pouvez découvrir sur votre téléphone Samsung en jettant simplement un coup d’œil à votre dernière mise à jour du firmware. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à chaque fois que vous recevez un nouveau correctif pour découvrir plus de détails sur chaque mise à jour effectuée par votre téléphone ! Et si vous voulez plus de conseils pour améliorer votre utilisation du smartphone coréen, nous vous expliquons ici comment configurer votre Samsung.