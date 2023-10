Cette série de crimes et de voyages dans le temps veut être la meilleure de l’année 2023 : elle est en streaming

Cette série a une prémisse exceptionnelle pour réussir, l’atteindra-t-elle?

Cette nouvelle série veut se faire une place parmi les meilleurs de l’année

Le catalogue de Netflix brille un peu plus grâce à l’arrivée d’une nouvelle série qui attire beaucoup l’attention et qui cherche à devenir l’une des grandes nouveautés de cette année de la part de la plateforme. Ainsi, nous nous plongeons dans une série de crimes et de voyages dans le temps pour profiter de la série typique où vous ne comprendrez pas ce que vous regardez avant que les pièces ne commencent à s’emboîter .

Le temps placera la série à sa place et nous verrons si elle est digne d’aspirer à la meilleure série de crimes de l’année 2023 , mais pour l’instant, elle a les moyens d’y parvenir.

Peut-être la meilleure série de crimes du moment

Quatre détectives vivent à des époques totalement différentes: 1890, 1941, 2023 et 2053. Là, mystérieusement, ils trouvent un cadavre de exactement la même personne avec les mêmes signes de violence et pratiquement identique à ce à quoi on pourrait s’attendre. La seule différence est l’écart générationnel de tant d’années entre un crime et un autre.

Pour cette raison, les quatre enquêteurs vont commencer à tirer le fil et découvrir un terrible complot qui cache beaucoup plus que prévu.

Nous parlons de Cadáveres, une série qui cherche à se faire une place dans l’espace laissé par des séries très similaires de film noir et de science-fiction. C’est pourquoi elle attire considérablement l’attention et ravira plus d’un amateur de ces genres.

Créée par Paul Tomalin, qui est assisté de Marco Kreuzpaintner , nous avons un scénario de Danusia Samal et de Tomalin lui-même qui tente d’adapter la bande dessinée homonyme qui a momentanément propulsé le tristement décédé Si Spencer au statut de célébrité.

Il faut avouer que, si elle veut grimper sur le podium des meilleures séries de l’année 2023, sa prémisse est incroyable. D’une part, nous avons une production qui nous rappelle puissamment la série allemande Dark . Cependant, la question ne s’arrête pas là, mais semble emprunter d’autres chemins tout aussi intéressants que ceux de cette série.

La série réussit dans sa capacité à créer de l’intrigue et pour ces points où elle sort de l’ordinaire dans le film noir pour parcourir les voies de la science-fiction .

En ce qui concerne les acteurs, la distribution est dirigée par Stephen Graham, Derek Riddell, Emily Barber, Will Merrick , tous assez connus dans les productions anglaises, donc il ne fait aucun doute que nous sommes devant une série qui a opté pour une distribution intéressante.

Il se distingue par:

Avoir une prémisse très intéressante où les protagonistes se déplacent à différentes époques.

Parier sur un format qui rappelle puissamment Dark.

Avoir une distribution excellente typique du cinéma et des séries anglaises.

La mise en scène et la photographie semblent vraiment bonnes.

La différence de temps permet de voir les grandes différences tant dans la pratique que chez ceux qui la pratiquent.

Il semble que la tension soit bien gérée et les critiques initiales sont positives.

Si vous voulez regarder Cadáveres, il est disponible sur Netflix et vient de sortir, vous pouvez donc être parmi les premiers à en profiter si vous avez un abonnement à la plateforme.